26-04-2018

Por Manuel Tello Zapata

SEGURIDAD ELECTORAL

El Gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores, encabezó la llamada Mesa por la Seguridad Electoral, a la que asistieron los dirigentes estatales de trece partidos políticos. Se busca con esto, que se establezca una coordinación estrecha y positiva, para incorporar al proceso electoral, medidas que garanticen la seguridad de los candidatos y los votantes.

A la Mesa por la Seguridad Electoral ya se unieron los dirigentes de cinco partidos políticos locales, los más pequeños pero que también ocupan un espacio en el panorama electoral. En la reunión estuvo presente el Secretario de Seguridad Pública, General DEM Pedro Almazán Cervantes, quien será el responsable de las medidas de seguridad que surjan de esa Mesa. El Gobernador manifestó por su parte, todo el apoyo y respeto del Gobierno del Estado al proceso electoral, y a todos los partidos políticos participantes.

LA RENUNCIA DEL FISCAL.

No poca sorpresa causó ayer la noticia sobre la inminente renuncia del Fiscal General del Estado, por decisión personal, Xavier Olea Peláez, quien se reunió con el Gobernador Héctor Astudillo Flores, para darle a conocer el asunto. El Mandatario le agradeció a Olea Peláez que le informe sobre su decisión, ya que la renuncia del Fiscal debe ser ante el Congreso del Estado. Agradeció a su paisano por el esfuerzo que hizo para que la Fiscalía cumpliera con sus grandes responsabilidades.

Fuentes dignas de crédito, nos informaron que la renuncia del Fiscal General se debe a problemas personales de salud, ya que padece de insuficiencias cardíacas serias, por lo que los especialistas que lo tratan, le han señalado que no puede continuar con su ritmo de trabajo porque le traería consecuencias funestas.

ADIÓS AL FUERO CONSTITUCIONAL.

El tema del Fuero Constitucional, del cual ya fue aprobada su eliminación ante la primera instancia del Congreso de la Unión, ha llegado a Guerrero. El Presidente de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, Cuauhtémoc Salgado Romero, afirmó que el fuero ha sido usado lamentablemente, para evadir la acción de la justicia en no pocas ocasiones.

También muchos personajes buscan una candidatura para protegerse de los delitos que han cometido, por lo que resulta aceptable que desaparezca. Salgado Romero calificó como aceptable que en la Cámara baja se haya dado una coincidencia partidista, por lo que seguramente habrá de aprobarse la eliminación del Fuero Constitucional y cuando llegue a Guerrero y otros estados la notificación correspondiente, se aprobará sin problemas en el Congreso local.

Por lo tanto, y antes de que se elija al nuevo Presidente de la República, ya no habrá fuero para este, ni para los senadores, diputados federales y locales, así como presidentes municipales. El fuero se instituyó en la primera década del siglo veinte, para evitar que la dictadura o los presidentes, castigaran a los diputados que subían a tribuna para lanzar ataques, denuncias y diatribas contra el Presidente o el Dictador.

En estos tiempos ya no se da esa situación, por lo que el fuero debe ser eliminado, ya que los legisladores tienen todo el derecho a la libertad de expresión, sin que se les reprima en modo alguno. A todos aquellos candidatos que cuentan con antecedentes penales y buscan protegerse, ya no les será posible en los nuevos tiempos.

Por otra parte, el Congreso local designó durante su sesión del pasado martes, a los nuevos presidentes municipales de Coyuca de Catalán (Juvenal Pineda), Arcelia (José Edgar Estrada Cortés), y Zirándaro (José Luis Nava Castillo). Sustituyen a Abel Montúfar, José Mario Velázquez Palacios y José Luis Nava Castillo respectivamente; el primer saliente busca ser diputado local, los otros dos aspiran a reelegirse.

BUENA INICIATIVA

La diputada local María Luisa Vargas Mejía, interpuso una iniciativa de decreto a la Ley de Trabajo para Servidores Públicos del Estado de Guerrero, para que cuando un trabajador sufra la pérdida de algún familiar cercano, padres, hermanos, esposa, hijos etc., se le otorguen cinco días hábiles de descanso con goce de sueldo, ya que está confirmado que la muerte de los seres queridos les afecta sensiblemente durante un año por lo menos.

La iniciativa fue recibida con mucha sensibilidad por parte de los legisladores presentes ya que es cierto que se trata de un dolor personal profundo y que en muchas ocasiones la parte patronal es déspota y se opone a que su empleado tome algún descanso que le permita mitigar sus penas de este tipo. María Luisa Vargas se ha significado como una de las mejores diputadas en la presente legislación.

OTRA TRANSA DE MAL.

La toma del palacio municipal de Chilpancingo realizada por un grupo de Antorcha campesina, para exigir se les entreguen dos millones 681 mil pesos, sacó a flote otra acción perversa del ex Alcalde Marco Antonio Leyva Mena, quien argumenta que ese dinero lo debe entregar el Alcalde sustituto Jesús Tejeda Vargas, quien –añadió MAL- debe entender que el puesto es por tres años, no solo por el tiempo que le tocará ocuparlo.

Sin embargo, a pregunta expresa, Tejeda señaló que ese dinero no se encuentra en la cuenta bancaria respectiva, donde la gente de Leyva Mena solo dejó no más de 500 mil pesos, lo que ya fue denunciado ante las autoridades pertinentes. Leyva Mena asegura que ese dinero fue utilizado para el pago de adeudos que tenía la CAPACH. Seguramente esto es una mentira y la gente del alcalde con licencia, por no decir él, se llevó esa cantidad para su peculio personal. Una tras otra.

vmanueltello2000@gmail.com

Comments

comments