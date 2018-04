El PRI arranca campañas para diputados locales el 29 De abril y para ayuntamientos el 19 de mayo

De acuerdo al calendario electoral

En el PRI y de acuerdo al calendario electoral arrancamos campaña el 29 de abril para diputados locales y el 19 de mayo para ayuntamientos, por lo que en nuestro partido estamos organizando los arranques en las diferentes sedes donde tenemos dos o tres distritos, como es el caso de Acapulco en donde tenemos 7 distritos, anuncio el presidente del CDE del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez en una entrevista.

Agregó que en Acapulco se hará una reunión conjunta en el comité directivo municipal a partir de las 9 de la mañana y de ahí cada uno de los candidatos de los 7 distritos hará su agenda correspondiente, pero ya con esto estaríamos empatando por lo menos ya la parte federal con la local en la etapa de los diputados locales.

Huicochea Vázquez dijo que el PRI está con un ánimo renovado después del debate presidencias, en la que se van conociendo más las propuestas de nuestro candidato José Antonio Meade Kuribreña, ampliando el panorama

para aquellos que no han podido tomar decisión para esta contienda, pero “creemos en nuestro voto duro, con lo que ya estamos subiendo”, como lo indican algunos indicadores que hemos estado revisando y hay más indecisos que se están sumando a nuestro candidato.

Explicó que en lo que respecta a los candidatos federales y locales se está realizando un trabajo que vamos ir haciendo con las familias, con nuestros militantes, simpatizantes y están yendo nuestros candidatos a arrancar ya también las visitas ciudadanas, para garantizar con ellas que podamos llegar a un planteamiento en el que están incorporadas todas las visiones, sobre todo que comulguen con el proyecto que tiene el partido a través de sus candidatos.

El presidente del PRI aceptó que la suma de Armando Ríos Píter, al igual de otros que se están adhiriendo es saludable, nos da fuerza con una estructura a lo largo de la Costa Grande que nos permiten hacer una campaña cada vez más amplia y que nos permiten penetra en grupos que normalmente no han participado en el PRI.

Heriberto Huicochea señalo la importancia de que se estén replicando en otras entidades las mesas de diálogo y de trabajo sobre la seguridad electoral y ahí lo que se reconoce, es que afortunadamente el interés del gobernador ha logrado que en otros estados de la República ya se estén instalando las mismas mesas.

El presidente estatal priista indicó que en la reciente reunión con el gobernador Héctor Astudillo Flores, fue más que nada el registro de los partidos con registro estatal en donde se reconoció el trabajo del mandatario estatal, considerando que en este momento va a ser muy complicado que a partir de que ya tengamos a los más de 4 mil candidatos de todos los partidos políticos, chicos y grandes, una cantidad enorme, y eso significa que a todos se les pueda proporcionar, obviamente elementos de seguridad, pero creo que sí podamos tener mecanismos de comunicación muy claros.

Al ser cuestionado sobre que AMLO puntea en las encuestas Huicochea Vázquez destacó que hace 6 u 12 años fue punteando pero al final perdió y recordó que en el estado de México el PRI iba en tercer lugar y ganó al final la elección y poco más de dos meses “nosotros ya desplegamos nuestra estrategia territorial, prácticamente, vamos con nuestras estructuras, así fue como recuperamos la gubernatura de Guerrero”.

El presidente del PRI Guerrero hizo énfasis en subrayar que ya en el debate López Obrados demostró que no trae nada, que solo trae a su clientela y que muchos de sus seguidores el día de la elección no van a votar y el PRI sabe que su trabajo en tierra busca mantener y subir puntaje, seguir trabajando para la elección del primero de julio que es

la encuesta que en verdad cuenta.

Finalmente, Heriberto Huicochea se refirió a la renuncia al PRI de Joshio Ávila y aclaró que “no fue candidato, él fue aspirante, no se le negó a nadie nada, y bueno, si él ha tomado esa determinación, es un asunto meramente muy personal, se les abrieron las puertas, y tan es así que se fue a registrar, y él en el registro no fue a hacer uno de los exámenes y no cumplió con los requisitos de la convocatoria”, dijo finalmente

