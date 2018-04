En mi opinión 24-04-2018

DE DULCE DE CHILE Y DE MANTECA II

José Avilés Cuevas

Buen día mis queridos amigos, críticos y lectores, aquí en este aparato del demonio viendo cómo se despedazan en las redes los Pejistas y los Priistas.

A mí en lo personal me tiene sin cuidado el debate, AMLO no tiene capacidad para el debate, creo que Margarita Zavala, solita lo haría verse mal, pero pues a ver como capotea el vendaval.

Estuve viendo el mensaje que el Presidente de México Enrique Peña Nieto pronuncio en la Feria de la Tecnología en Hannover, Alemania, estaba presente la Primer Ministra de Alemania Ángela Merkel y la verdad como me enseñaron en la Escuela. Los únicos que no mienten son los números, y los que dio el Presidente son números reales, habló de la producción de Cerveza, de Automóviles, que hay en México más de 2000 empresas Alemanas en Sociedad con mexicanos.

Habló de las Reformas, la Educativa, la Energética y la de Telecomunicaciones.

Para muchos la Reforma Educativa debe desaparecer, eso porque les quitaron tanto a los sindicatos como a los propios mentores un ingreso que consideran propio, los mentores perdieron la facilidad de vender o heredar su plaza y los sindicatos el negociarla.

De buena fuente sé que el Secretario General del SNTE en Guerrero se embolsaba anualmente un monto aproximado de $20´Millones de pesos por la venta de plazas, permutas, cambios etc.

Yo en lo personal pienso que no me equivoque al otorgar mi voto a Enrique Peña Nieto, la Historia sabrá juzgarlo y los beneficios de las Reformas se verán en años venideros, no sé si yo logre disfrutarlas o ya no esté en este planeta, pero tengo que admitir que a pesar de todos sus equivocaciones, sus errores Peña Nieto fue un buen Presidente de México.

Repito; la Historia sabrá juzgarlo.

Pasando a lo Estatal, estaba yo platicando con alguien que sabe de Política y me decía.

En Guerrero el PRI la tiene muy difícil, la loza que carga por la corrupción y la impunidad, no se la quita nadie, tan es así que de los cinco Municipios más importantes del Estado es posible el tricolor pierda los cinco.

¿Cuáles son? Zihuatanejo, Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Taxco.

Al inicio de este proceso se veía demasiado fuerte a MORENA, pero al ir otorgando las candidaturas y observar cómo se distribuyeron sobre todo al PES se fue desmembrando la fortaleza de MORENA, igual pasó en el PRD tan es así que activos tan fuertes como Sebastián de la Rosa y CODUC emigraron a MORENA, aquí en Taxco sucedió lo contrario, se pensaba que el Dr. Juan Vega seria el abanderado de MORENA pero la candidatura se la dieron al PES y resulto que el ganador fue Jorge Domínguez, causando desesperanza al interior de MORENA.

Así que los aspirantes a la Presidencia Municipal de tomarse en cuenta son. La ex Diputada Flor Añorve por el PRI, el C.P. Marcos E. Parra Gómez por la alianza PAN, PRD, CONVERGENCIA, Mario Figueroa Mundo por el PANAL y Jorge Domínguez por MORENA-PES.

En MI Opinión, la disputa real se dará entre PRI y PAN-PORD.CONVERGENCIA, el PANAL debilitara a un candidato.

¿A quien le restará votos el PANAL?

Otra cosa que me causó risa es que el candidato Meade propuso eliminar el fuero constitucional, (que bueno) una gran mayoría de adeptos sobre todo admiradores de Anaya dijeron que esa propuesta era del PAN desde hace 15 años.

En Mi Opinión, esa propuesta es para evitar que vengan Napoleón Gómez Urrutia y Nestora Salgado investidos de un fuero Constitucional a tomar posesión como Senadores de la Republica. O ¿Nooo?

Por cierto, el sábado pasado estuvo el C.P. Marcos E. Parra con el Grupo Unidos por Taxco, fue investido como vocero del Candidato Anaya en el Distrito Federal 02, sin embargo la Candidata del PRI anda desatada en plena campaña, a pesar de que los tiempos se lo impiden, sobre todo haciendo ostentaciones de recursos para cooptar votos.

A unos transportistas les regaló relojes, en el Panteón a los asistentes les regalo sombrillas, espero lo haga con recursos propios.

Ya que hablo de la candidata les comento una historia chistosa.

Estaba yo con un amigo por el parque Vicente Guerrero, pasó una persona saludo a mi amigo y le dijo:

Queee, ¿vas a jalar conmigo? Sii le contestó mi amigo, órale pues, tenemos que ganar, tengo que terminar de hacer mi casa.

Ahí nos vemos, cuento contigo.

Sale, le contestó mi amigo.

Le pregunté a mi amigo: ¿Quién es este cuate? Y me contesto; es cuñado de la candidata del PRI es hermano del Ingeniero.

Jajajajajajajajajajaja que bueno que no me conoce le dije.

Bueno por hoy es todo.

Nos leemos la próxima.

joséavilésenmiopinion@hotmail.com

Comments

comments