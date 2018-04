Quadratín Guerrero pide a PGR atraer investigación por llanamiento a sus oficinas

Bernardo Torres/API

Chilpancingo.- El director de la Agencia de Noticias “Quadratín Guerrero”, acudió a la Delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Chilpancingo, par solicitar a esta dependencia atrar la investigación por el allanamiento de sus oficinas en Acapulco.

El comunicador, acudió acompañado por un par de trabajadores, corresponsales en Chilpancingo, a solicitar que la PGR a través de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) se investiguen todas las líneas posibles del caso.

La madrugada del viernes personas desconocidas irrumpieron en las oficinas de dicho medio de comunicación, sustrajeron equipo de cómputo, documentos y el archivo fotográfico, de videos y notas de la empresa periodística.

“Se concentraron en mi escritorio, se llevaron mi información, y únicamente cuatro objetos de valor, por eso creemos que se trata no sólo de un robo común, sino de una intimidación, y se inscribe en este contexto de ataques a los medios de comunicación en el Estado de Guerrero”, precisó.

Adelantó que pedirían a la autoridad federal investigar la serie de mensajes que personajes cercanos al presidente municipal de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, dejaron en redes sociales mofándose de la situación ocurrida contra Quadratín.

“Yo no puedo señalar a nadie, pero no queremos que se descarte a ninguna autoridad, que no necesariamente sea una sospecha de algún grupo de delincuentes, sino que tampoco se descarte que detrás de todo esto pueda estar alguna autoridad”, insistió.

Abundó que se llevaron el archivo informativo de los últimos años, documentos internos de la administración de la empresa, lo que incrementa las sospechas que no fue algo relacionado con la violencia que se vive en el Puerto, sino algo directo contra la empresa.

Ricardo Castillo, como responsable de la franquicia en Guerrero, solicitó a la PGR que brinden apoyo a la empresa mediante el Mecanismo de Protección a Periodistas, a fin de que quienes laboran en esas oficinad cuenten con garantías de seguridad.

A casi un año del asalto y retención de seis reporteros en Acapetlahuaya, Guerrero, dijo que pedirán a la PGR también informe sobre el avance en la investigación, pues uno de los agraviados forma parte de esta agencia informativa. (Agencia Periodística de Investigación)

Comments

comments