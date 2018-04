Elecciones2018 – La falta de comunicación también afecta en la salud y seguridad: Beatriz Mojica

22-04-2018

Tecoanapa, Guerrero.- La candidata a senadora, Beatriz Mojica Morga, acudió como parte de su gira de campaña a San Marcos y Tecoanapa.

La perredista, acompañada de los candidatos a diputados federales Luis Espinoza Cházaro, Ociel García y Tomás Hernández Palma, así como el aspirante a la diputación local Porfirio Leyva Muñoz, visitaron el mercado de San Marcos y posteriormente se concentraron en Tecoanapa.

Durante su recorrido, la fundadora del PRD y abanderada de la coalición Por México Al Frente, aseguró que la falta de conectividad en el estado afecta de forma directa la salud y seguridad de los guerrerenses, pues cuando no hay señal no puedes avisar si tienes una emergencia.

“Si tenemos una emergencia no nos podemos comunicar, si nos pica un alacrán no podemos dar aviso, si tenemos un accidente en la carretera no hay forma de comunicarlo, nuestros hijos tienen que buscar dónde hacer su tarea para que tengan internet en las comunidades”, dijo.

Ante esta situación, la ex Secretaria General del PRD, se comprometió a buscar la gestión necesaria para que llegue una mayor cobertura en el estado de Guerrero de internet gratuito.

“Yo estoy convencida que a Tecoanapa le va a ir mejor si todos los que están aquí nos ayudan. Yo soy gente de palabra, soy una mujer que se crió en el campo y me enseñaron mis padres que la palabra de una mujer vale tanto como la palabra de un hombre y cuando se empeña, se debe cumplir”, expresó.

Asimismo, Mojica Morga se comprometió a ayudar a los campesinos, quienes, en Tecoanapa, son los mayores productores de jamaica, pero les hace falta apoyo para poder darle un valor agregado y no sólo venderla a granel.

“Quiero pedirles su respaldo porque vamos a ir al Senado para que se le reconozca la deuda histórica a Guerrero y le den el Ingreso Básico Universal, un apoyo que será para cada integrante de la familia sin requisitos”, concluyó.

Comments

comments