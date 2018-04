Opinión – FELIX SALGADO MACEDONIO EN TAXCO

La opinión de Hugo Figueroa

FELIX SALGADO MACEDONIO EN TAXCO

Hugo Figueroa Ocampo

Es un ícono de la lucha de la izquierda en Guerrero, es Félix Salgado Macedonio, uno de los líderes que desde la década de los 90 del siglo pasado dio la batalla en nuestro estado para abrir los cauces democráticos. Costó sangre, costó asesinatos de líderes de la izquierda en aquella época, costó la satanización de luchadores sociales como Félix por parte de una campaña sucia del PRI-gobierno en turno. Esta vez, Félix Salgado encabeza la fórmula para el senado de la República por la coalición de Morena, PT y PES.

Las últimas encuestas dan como favorito a la coalición antes mencionada para ganar las dos senadurías por mayoría. Y es precisamente por ese motivo que el Instituto Nacional Electoral (INE) vigila muy de cerca a los candidatos de Morena-PT-PES en Guerrero, fiscalizándolos minuciosamente y hasta inflando costos de la campaña austera que están realizando, para con la finalidad de intentar meterlos en problemas legales de anulación de triunfos en las urnas, denunció Félix, quedando claro que el INE está jugando a favor del PRIAN, como una autoridad que difícilmente garantiza legalidad, objetividad, transparencia e imparcialidad en este proceso electoral.

Salgado Macedonio visitó las comunidades de Tlamacazapa y Acamixtla. Fue recibido con alegría, con peticiones de la gente que, en el caso de Tlamacazapa, piden apoyo para comercializar sus artesanías, a lo que el candidato a Senador se comprometió a impulsarlos. Líderes de esa población le manifestaron su respaldo a Félix, así como a Araceli Ocampo Manzanares, candidata a diputada federal y a Andrés Manuel López Obrador, aspirante a la Presidencia de la República. Los ciudadanos le dijeron a Félix que lo conocen desde hace muchos años, y que saben de su compromiso de legislar y gestionar a favor de los que menos tienen, “por eso, debes estar seguro que vamos a votar por ti”, le reiteraron.

En Acamixtla, viejos militantes del PAN les dijeron a los candidatos que van a votar por Morena, que el PAN ya gobernó este país y lo hizo mal o hasta peor que los del PRI, por lo que el próximo uno de julio votará por Obrador, Araceli y Félix. De sus ventanas y balcones, algunas personas se asomaban y manifestaban su apoyo a los candidatos de la verdadera izquierda, otros los recibían con abrazos y sonrisas que transmitían el anhelo de la gente por lograr un cambio verdadero en este país, un cambio con un gobierno que realmente implemente políticas a favor de las grandes mayorías.

Ya por la tarde, en la ciudad de Taxco se inició un recorrido casa por casa desde La Garita hasta el Zócalo. Félix Salgado y Araceli se emocionaron al observar que militantes de Morena, de la organización social CODUC, que recientemente renunciaron al PRD en protesta e inconformidad por su alianza con el PAN, así como ciudadanos sin partido, se iban uniendo de manera espontánea a la caravana que fue creciendo al caminar por las estrechas calles de la ciudad colonial. Muchos que transitaban con sus automóviles por esas calles, permitieron la colocación de propaganda de los candidatos en sus vehículos, expresando que votarán por ellos y por Obrador.

Ante comunicadores locales y estatales, Félix Salgado Macedonio dijo que no necesita policías para que lo cuiden, que la policía debe cuidar al pueblo, que a él lo cuida la gente, “el que nada debe nada teme”, enfatizó. En todo momento, los candidatos de Morena-PT Y PES, fueron acompañados en su recorrido por Roberto Hernández Mojica, líder de los mineros en huelga. Félix les dijo que Obrador contribuirá a resolver la huelga, y que si Grupo México ya no quiere reabrir la mina, “pues vendrán otros inversionistas que si quieran trabajar con los mineros”. La gira terminó con compromisos con varios sectores productivos de Taxco, con el empeño de no confiarse y seguir creando estructura para triunfar este uno de julio en las urnas y ganarle la batalla al PRIAN.

