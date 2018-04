En mi opinión

LOS PROBLEMAS DEL PIRRIN

José Avilés Cuevas

Buen día mis queridos y amables, lectores, críticos y amigos de esta su columneja, ya estamos en la segunda quincena de Abril, estamos a dos meses y fracción de llegar al proceso electoral más reñido en esto años del Siglo XXI, las alianzas que se hicieron han polarizado el voto, nunca se imaginó que fueran de la mano azules con amarillos o ultraderechistas con Izquierdas aunque sean aparentes.

Reflexionaba hace unos días y me dije a mi mismo.

Alguien tendrá derecho a reclamar la militancia o la lealtad partidista?

Ejemplo: Los del PRD votaran por AMLO a la Presidencia, pero por Betty Mojica al Senado, Meade no es PRIISTA, quitaron los candados partidistas para ungirlo como candidato, MORENA recibe a PRIISTAS, PANISTAS, PERREDISTAS, de todos los partidos políticos, luego entonces ahí no debe existir lealtad al partido. O simplemente no sé, no comprendo, no asimilo como le hacen o como se manejan.

Tiene ya varias semanas que tengo una oblea atorada en la garganta, no la puedo pasar, por más que lo intento simplemente no puedo.

Últimamente, el Gobernador de la Paz y el Orden se ha vuelto más intransigente, sus compromisos o sus afectos (si es que los tiene) pasan a segundo términos ahora es caprichoso e intolerante.

Les comento:

Hace algunos meses había hablado con Abraham Ponce, este le comento sus aspiraciones a ser el abanderado al Distrito Local XXI, ya que se hablaba de la posible reelección de Omar J. Flores a la Presidencia Municipal de Taxco, de momento el de la Paz y el orden le dijo que sí, pero ustedes saben después dio marcha atrás para cumplir un capricho de la actual candidata a la Presidencia, a Omar lo hizo candidato a la Diputación, todo ello demostrando que el que manda en Guerrero es el.

Hasta ahí, pues se veía normal, sin embargo hace 15 días Abraham presentó su renuncia al cargo como Delegado Federal de la SEP en Guerrero, y el sábado pasado al leer la columna de Raymundo Ruiz en La Jornada de Guerrero, leo la lista de candidatos Plurinominales al Congreso del Estado y mi sorpresa es que en la 4ª posición aparece el nombre de una joven Taxqueña, que nunca la he visto participar en política en Taxco, no ha sido dirigente de partido, Regidora, Sindica o cualquier puesto, su privilegio es ser hija de Antelmo Alvarado García. Así es la hija del eterno dirigente sindical y de la CTM hace que su hija entre en lugar privilegiado buscando una curul en el Congreso.

A todo esto, la joven hija de Antelmo es la menos culpable de esto, pero el intransigente Gobernador ¡solo cumple caprichos? Ya le cumplió uno a la Candidata y ahora otro al Dirigente de la CTM en el Estado?

Como dicen los de Juliantla; ta gallo, gallo.

No le encuentro cuadratura al círculo, hace años normalmente la Pluri 1 era para el Dirigente Estatal del PRI, ahora va el Secretario de Finanzas, Héctor Apreza P. se vuelve a imponer René Juárez.

¿Y Abraham? Pues a dirigir sus Escuelas y ver como suceden las cosas.

Así como se ven las cosas, el Gobernador, por sus caprichos va a entregar malas cuentas a Peña Nieto, Meade o el CEN del PRI, es casi seguro que pierda las Alcaldías de Acapulco, Zihuatanejo, Chilpancingo y Taxco, cuatro de las cinco más importantes del Estado.

Hace algún tiempo, cuando hicieron un evento en el local del Sindicato de Mineros, le pregunté a Manuel Añorve porque no invitaban a Abraham, me contestó que Abraham era Delegado y que estaba cumpliendo con su responsabilidad, pero que después se integraría a la campaña.

El viernes que estuvo en Taxco nuevamente, le mencionaron que no veían a Abraham, que ya tenía más de una semana de su renuncia, Y NO CONTESTÒ.

A todo esto; Manuel Añorve no habla con la firmeza o convencimiento de ganar, tiene una sonrisa tibia, la Candidata a la Presidencia una sonrisa fingida, se les nota la pesadez, el único que anda con la sonrisa que le caracteriza es Omar J. ni suda ni se acongoja, él va en caballo de Hacienda.

Manuel Añorve debe estar preocupado, vi una encuesta y Félix Salgado Macedonio va con 31 puntos, Manuel Añorve lleva 21 y en tercer lugar Betty Mojica con 19, dos debajo de Manuel o sea que Manuel Añorve corre el riesgo que lo alcance Betty y pierda.

Pero así están los caprichos y los caprichos salen caros.

A propósito, el sábado pasado desayuné en casa de un buen amigo PRIISTA, me comentó acerca de la campaña a Senador de Manuel y me dijo textualmente:

La candidata de Taxco, no la levanta, no sé qué piensa hacer, tienes razón no pasa del 10% le contesté:

En Taxco de cada 100 personas la conocen 95 y de ahí que no crezca.

Bueno, esa es Mi Opinión.

Por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA.

Joseavilesenmiopnionhotmail.com

