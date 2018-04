AMLO llama a defender el voto

De gira proselitista y en el trayecto carretero entre Tepic y Mazatlán, productores de frijol le solicitaron detenerse para exponer la situación que prevalece, puesto que aseguran que les pagan sólo ocho pesos el kilo de producto, cuando en los centros comerciales lo revenden hasta en 40 pesos.

Ante ello, López Obrador se comprometió a frenar las importaciones de estos alimentos y dijo: ’Vamos a producir en México todo lo que consumimos y de esa manera vamos a ser autosuficientes’.

Sinaloa.- El candidato por la coalición “Juntos haremos historia” por la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador convocó al pueblo de México a marcar el número telefónico llamado: 01 800 SOY AMLO (01 800 769 26 56), donde recibirán opciones para ayudar en la jornada electoral del primero de julio.

Dio a conocer que este sistema telefónico lo echo andar Ricardo Monreal en el norte del país y consideró que lo importante “es que te apuntes para ser representante de casilla y cuidar los votos”.

Previamente, convocó a los ciudadanos a cuidar los votos, que se haga realidad la democracia y pidió no confiarse, porque es cierto que está arriba en las encuestas 20 puntos, pero no se debe olvidar que son muy mañosos sus adversarios, no quieren dejar de robar, no tienen llenadera.

En vídeo publicado en su cuenta de Facebook, sostuvo que los otros contendientes están dispuestos a hacer todo para evitar que haya un cambio, de modo que se tiene que evitar que el fraude, cuidar los votos, que haya democracia, que las elecciones sean limpias y libres.

“Y necesitamos de tu apoyo, todos los ciudadanos podemos participar y cuidar las casillas, tener las actas en la tarde del día primero de julio para poder demostrar cual fue la voluntad del pueblo y poder festejar nuestro triunfo”, explicó.

Manifestó que transformará el país y pidió confianza, pero se necesita aplicarse a fondo en estos días para consumar el triunfo, la victoria y luego iniciar el proceso de transformación, porque “juntos haremos historia”.

En el encuentro con ciudadanos de Mazatlán, Sinaloa, Andrés Manuel López Obrador indicó que se protegerán a los periodistas, porque aquí se cometió un crimen horrendo, que reprueba, ya que fue asesinado cobardemente el reportero Javier Valdés y hasta ahora el caso no se ha esclarecido, ni se ha castigado a los responsables.

“Siempre vamos a estar pidiendo que haya justicia y que se castigue a quienes comete estos crímenes, en el gobierno nuestro vamos a cuidar a los periodistas para que no estén amenazados, porque hemos llegado al extremo que ya no pueden escribir libremente, porque están bajo amenaza”, indicó.

Insistió que habrá libertad, se protegerán a los reporteros, porque es proteger la libertad de prensa, la libertad de expresión, las libertades.

Aseguró que el nuevo gobierno democrático garantizará los derechos humanos, ya no más asesinatos, ya no habrán masacres, “yo voy a asumir mi responsabilidad y nunca voy a dar la orden de reprimir al pueblo”.

Informó que el sábado pasado Carlos Salinas dio a conocer que cumplió 70 años, hubo una comilona, ahí estuvieron todos los de la mafia del poder, fueron al besa manos los dirigentes de los partidos: Diego Fernández de Cevallos, Enrique Peña, llego el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, todos ellos.

Sostuvo que Salinas se vaya preparando, porque ya no le dará la pensión de 5 millones de pesos mensuales, sino recibirá la ayuda del programa 70 y más.

López Obrador manifestó que combatirá la corrupción, se terminarán los lujos en el gobierno, no vivirá en Los Pinos, porque esa casa en los últimos tiempos se embrujó ni con varias limpias queda.

Dijo que mejor las 60 hectáreas que forman esa residencia formarán parte del Bosque de Chapultepec para convertirse en espacio para las artes y las culturas del pueblo de México y se apoyará al sector pesquero.

Dio a conocer que el 12 de mayo se llevará a cabo un congreso con el magisterio en Guelatao, Oaxaca, para presentar un plan para mejorar la calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales de los maestros.

Para mañana, Andrés Manuel López Obrador asistirá a Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla en Estado de México.

Comments

comments