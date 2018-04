El voyerista Ed. 2638

Por Alfredo Guzmán

¿La UAGro en calma social?

Si hay algo que los guerrerenses pueden reconocer y agradecer a quienes hoy conducen a la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), es que hoy, la institución educativa más grande e importante del estado, se encuentra fuera de los procesos electorales, locales, estatales y nacionales. O sea, se encuentra haciendo la función social que se le tiene asignada, sin que sus miembros de manera colectiva, se involucren en cuestiones de tipo político electoral externo.

Cierto, es que la UAGro, es aún, una institución educativa que elige a sus autoridades de manera democrática, donde los estudiantes, profesores, personal administrativo y funcionarios, tienen derecho a votar y su voto, tiene el mismo valor. Aunque se ha buscado ponderar el voto, argumentando que no es lo mismo un voto de un investigador a un estudiante de preparatoria.

Y habrá algunos universitarios que de manera personal, se integren a partidos, planillas o posiciones políticas, pero eso no afecta a la UAGro, como en otro momento, donde sus funcionarios, profesores o investigadores, en muchos casos hacían campaña hasta dentro de las instalaciones educativas, en favor de algún partido político, de los que existen en competencia, ahora.

Complicado sería que algún líder de la UAGro, convocara a votar por tal o cual candidato, como se hizo en otro momento. Elemento que muchas veces expuso a la institución a conflictos de tipo político y que hicieron que peligrara su autonomía.

Habrá algunos que hoy aún quisieran que la UAGro, se siguiera involucrando como institución en cuestiones de tipo político, pero sin duda son los menos y esos se quedaron en el viaje de cuando la Universidad, se había convertido en Universidad-Partido.

Y eso es reconocido por propios y extraños, como ayer en Acapulco, el candidato del PRI-Nueva Alianza-Verde Ecologista, José Antonio Meade Kuribreña aseguró “en correspondencia y al orgullo que se tiene de ella, por todos los avances realizados, la Universidad de Guerrero tendrá todo el apoyo.” Lo cual es significativo y reconfortante, que ocurra y no el hostigamiento que se tuvo contra ella en el pasado.

Y en ese ambiente, Javier Saldaña Almazán, estará este sábado en Acapulco, presentando su primer informe de labores, de su segundo rectorado. El informe será a las 11 AM en el Fórum Mundo Imperial.

• ¿Que regrese Marco Antonio Leyva?

No hay duda que la legalidad le asistirá a Marco Antonio Leyva Mena y el Congreso del estado lo deberá restituir al lugar que se ausentó por poder licencia. Es cierto que regresará, pero con él también deberá regresar lo que se llevó.

La Auditoría General del estado (AGE), le está reclamando que haga entrega de la cuenta pública 2017, misma que no ha entregado aún, porque cuando Leyva Mena se fue de permiso, se llevó los documentos financieros y de ahí surge la especulación de que hay un millonario desvío de recursos, por lo que es necesario que regrese lo que se llevó y con cuentas claras, chocolate espeso.

Y a su regreso, se anuncia que hay sendas demandas para buscar desaforar a Leyva Mena, por motivos diversos y en esas demandas, los grupos políticos opositores al Partido Revolucionario Institucional (PRI), están buscando desacreditar más al hasta ahora y hasta hoy, edil de la capital del estado de Guerrero con permiso.

Habrá primero que esperar que los diputados locales, avalen su retorno y en su caso, observar si hay mecanismos que se procesen en contra del edil con permiso de la capital de Guerrero.

Y observar si ya avalado su retorno, los mismos diputados, inicien un proceso de desafuero, como han estado informado.

Comments

comments