Elecciones2018 – Ante la violencia en Guerrero, urge nuevo modelo de seguridad: Beatriz Mojica

A muchos guerrerenses los están extorsionando, robando, secuestrando y no encuentran respuesta en los órganos de procuración de justicia. Hay impunidad y poca reacción de las autoridades, aseguró la candidata a senadora, Beatriz Mojica Morga.

Durante un recorrido en el mercado de la colonia Progreso en Acapulco, la ex Secretaria General del PRD, afirmó que lo que más le preocupa a la ciudadanía son tres temas: la violencia, la pobreza y el desempleo.

“Durante tres años he sido la única voz opositora y he señalado los errores del gobierno del estado, sin embargo, también he hecho propuestas y voy a ser la mejor aliada de los guerrerenses para que desde el Senado de la República se legisle para recuperar la tranquilidad en nuestras calles”, aseveró.

La abanderada de la Coalición Por México Al Frente, detalló que propone un nuevo modelo de seguridad, el que entre otras medidas pugnará por revisar las condiciones laborales de los policías, capacitación y mejores condiciones para sus desempeño.

Aunque, precisó, ella quiere enfocarse en la prevención del delito: “Vamos a invertirle a nuestra gente para darle herramientas y generar mejores oportunidades, a la educación de nuestros niños y jóvenes, a la cultura, a los proyectos productivos, al campo y a la industria”, detalló.

La fundadora del PRD, estuvo acompañada de su compañero de fórmula, Mario Ramos del Carmen y los candidatos a la alcaldía de Acapulco, Joaquín Badillo, y a la diputación del distrito 4 federal, Ricardo Mejía Berdeja.

