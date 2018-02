Crimen político asesinato de ‘La Nana Pelucas’: Esposo

Sergio Robles/Quadratín

Samuel Muñuzuri Lee, esposo de la bloguera asesinada Pamela Montenegro, mejor conocida por su por su personaje de La Nana Pelucas, exigió al fiscal general del estado Xavier Olea Peláez presentar las pruebas donde se vincula a la víctima con grupos delictivos y acusó que sólo intenta criminalizarla y justificar el homicidio.

En conferencia de prensa en el puerto junto a la perredista y ex directora del Instituto de la Mujer, Luis Fernanda Fontova Torreblanca, el esposo de la víctima dijo que su asesinato fue un feminicidio, un crimen político y de odio y que no tiene nada que ver con grupos delincuenciales. Señaló que Olea Peláez está ejerciendo violencia de género contra la memoria de su esposa.

Dijo que ya ha revisado las publicaciones en redes sociales de su esposa y en ninguna de ellas hace mención de algún acto de la delincuencia, por lo cual consideró “absurdo” que el fiscal nada más abra la boca “con una total y absoluta falta de seriedad para darle carpetazo” al tema, cuando no es verdad.

Afirmó que Pamela Montenegro “se preocupaba mucho hasta por el lenguaje que ocupaba cuando traía la peluca, porque la seguían los niños” e insistió que el fiscal debe explicar en qué publicación se basa para decir que la víctima se buscó su muerte. También negó que junto a su ella fueran administradores de una página de denuncia contra grupos delictivos y que “su único error” fue contratar publicidad por dos meses.

“Hoy nos damos cuenta que estamos contra un feminicidio, esto que sucedió fue un crimen de odio, yo estaba ahí, se me murió en los brazos, ver la saña con la que un par de tipos que llegaron y la ejecutaron no es posible; eso es un crimen de odio, es un crimen político”, aseveró. Asimismo deslindó del crimen el alcalde perredista del puerto Evodio Velázquez Aguirre, a pesar de que en 2016 publicó un video donde aparece junto a su esposa donde culparon al edil de lo que les pasara si algo les llegara a pasar.

No obstante, Samuel Muñuzuri justifió que eso se debió a “diferencias profesionales”, más no personales como se ha llegado a especular. “Si en el 2016 yo lo hice responsable (al alcalde) de la colocación de las narcomantas, fue porque cuando mi esposa y yo acudimos a todas las instancias de policías y de investigación, nos dijeron que no existían esas mantas, que todo era un tema político”.

“Hoy quiero aclarar que no lo hago responsable a él (Evodio Velázquez) de la muerte de mi esposa, por eso le pido que me reciba y me atienda, pero me atienda de verdad, lo mismo le pido al gobernador Héctor Astudillo”, añadió.

En cuanto al presunto funcionario municipal ligado al narco y al crimen de la bloguera, demandó al fiscal “que lo demuestre”, porque tampoco recibieron amenazas ni extorsiones, “nunca nos fueron a pedir nada, entonces, si el fiscal tiene pruebas que me las dé, porque yo no las tengo”, concluyó.

El texto original de este artículo fue publicado por la Agencia Quadratín en la siguiente dirección: https://guerrero.quadratin.com.mx/fiscalia-intenta-criminalizar-bloguera-acusa-esposo/

Comments

comments