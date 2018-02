Opinión – En mi opinión Ed. 2515

LA PRESENTACION DE LOS PRECANDIDATOS EN TAXCO

Buen día mis querido y amables amigos y lectores, bueno a veces no tan amables, aquí andamos en la jerga política, viendo los movimientos, en ocasiones comparándolos con otros, también añorando los tiempos de jauja del tricolor, pero tratando de ser lo más objetivo posible en cuanto a lo que escribo.

Quiero hacer una aclaración; no tengo ningún tipo de fijación personal en contra de la precandidata a la Presidencia Municipal, siempre he dicho que sus aspiraciones son legítimas, así que no me cuelguen San Benitos, que no comulgo con su aspiración es una cosa, que no veo que tenga un buen equipo para una campaña es otra cosa, que quiera colgarse de la campaña de Omar también es diferente.

Que no me hubiese gustado trabajar en su campaña, porque es una mujer que no cumple sus compromisos, también es parte su personalidad.

Bueno a otra cosa; El día de ayer 5 de Febrero, me invitaron a una rueda de Prensa que iba a dar el Precandidato a Senador Manuel Añorve Baños, llegue al PRI 6.30 de la tarde, vi una cantidad de gente ahí, se trataba de un evento, la presentación de los Pre candidatos, el evento se realizó en el salón del Sindicato de Mineros, vi a algunas damas que traían una playera con el logotipo del PRI y las identificaba como gente de Flor Añorve, gente de la Sección Sindical de la CAPAT, dentro del salón que estaba lleno estaba la porra de la Pre candidata encabezada por su gritón profesional, Cristóbal Castrejón (Tobi) vi alguna gente de Omar pero la mayoría fue gente de la ex Diputada.

A las 6:30 de la tarde llegó la plana mayor de la fiesta, el Precandidato a la Senaduría por Guerrero Manuel Añorve, la Pre candidata también a la Senaduría Gabriela Bernal R. el Pre candidato a Diputado por el XXI Omar J. Flores M. la Precandidata a la Presidencia Municipal Flor Añorve O. el Diputado Federal Salomón Majul G. y Héctor Vicario Castrejón.

Estuvieron en el local unos 45 minutos se acabó la presentación, salieron y se trasladaron a las oficinas del PRI Municipal.

Ahí se llevó a cabo la rueda de prensa, todas las preguntas las contesto Manuel Añorve, le preguntaron sobre el desfalco que presuntamente dejó en Acapulco, lo que lo incomodó, le preguntaron sobre la Seguridad Publica y cuando me toco hacer a mí una pregunta le dije:

Porque el Gobernador del Estado tuvo que intervenir para la designación de candidatos en Taxco? ¿Por qué dentro de los cuadros importantes del PRIISMO en Taxco no han invitado a su amigo el Ing., Abraham Ponce Guadarrama que es un activo importante para el priismo taxqueño?

El Dr. Añorve es una chucha cuerera, se salió con facilidad por la tangente, dijo que Abraham es un empleado y no había podido estar pero que próximamente se unirá al igual que Álvaro Burgos. TAN TAN

De lo que si me quedó claro es que no se quien organizó el evento, tal parece que no fue un evento de partido, no vi gente de los sectores del PRI, de la CNOP, ni de la auténtica CNC, del OMPRI, de los jóvenes, no vi ex presidentes Municipales, ex Presidentes del Partido, fue un evento de cuates.

Recordé los eventos que organizaba Luis Saavedra Arce, Isaac Ocampo F. los hermanos Mata Bustos, priistas convencidos, jubilosos, entregados.

Que conste que el visitante es una de las vacas sagradas del PRIISMO en Guerrero y ¿ni así le organizaron un evento digno?

El salón del Sindicato de Mineros se llena con 250 personas sentadas, más otras 100 que hayan estado de pie, más 75 o 100 que estaban en la calle.

Por momentos vi a más “comunicadores” que gente priista de algún sector.

Si siguen así, en el pecado llevaran la penitencia.

Bueno esta es tan solo Mi Opinión.

Por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA.

