Guerrero – Muestran ayuntamientos irresponsabilidad y negligencia en prestación de servicios públicos

Las administraciones locales muestran irresponsabilidad, negligencia y corrupción en la prestación de los servicios públicos a la población, incumpliendo con ello el mandato 115 Constitucional, hoy la mayoría de los alcaldes hacen todo menos brindar servicios de calidad, sostuvo el diputado local Ricardo Mejía Berdeja, quien dio a conocer su posicionamiento sobre la iniciativa de Ley para la Planeación, Desarrollo Administrativo y Servicios Públicos Municipales en el Estado de Guerrero que fue presentada este miércoles en el Congreso Local.

En conferencia de prensa el diputado local por Movimiento Ciudadano explicó que esta ley busca precisar el campo de actuación de los ayuntamientos y que sea una hoja de ruta para que cumplan con su función, pues actualmente no lo hacen y mues-tran irresponsabilidad y negligencia, y en temas como seguridad, una nula intervención.

La Iniciativa de Ley presentada por Mejía Berdeja establece las bases de planeación, desarrollo y administración de los servicios públicos municipales como el agua, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, alumbrado público, limpia y recolección de basura, mercados, centrales de abasto, panteones, rastros, calles, par-ques y jardines, así como la seguridad pública. Esta propuesta de ley también plantea que se conformen los Consejos de Desarrollo Municipal a fin de transparentar dichos servicios.

Señaló que un ejemplo de ello son los casos de Chilpancingo y Acapulco, donde hay una crisis de prestación de servicios públicos, “lo hemos visto en el programa de los or-ganismos operadores de agua potable y alcantarillado como es el caso de CA-PAMA, en el servicio de alumbrado público, en las deficiencias en la pavimentación, en la falta de transparencia en la administración pública”.

En cuanto al tema de seguridad expresó que hay una nula intervención de las autori-dades municipales cuando es su obligación de acuerdo al 115 y del 21 Constitucional, y como ejemplo expuso el caso de la balacera dentro de una discoteca en plena Cos-tera Miguel Alemán y que ocasionó la muerte de un chileno y tres heridos.

Y cuestionó: ¿qué hacia la Policía Turística o Preventiva?, ¿dónde estaba Reglamentos y Espectáculos para vigilar que no hubiera menores de edad no solamente consu-miendo bebidas, si no fungiendo como acompañantes de algunos extranjeros?

El diputado local por Movimiento Ciudadano lamentó que el sistema de video vigilancia no esté funcionando o tenga utilidad práctica, asimismo señaló que cuenta con infor-mación que señala que las personas detenidas fueron liberadas más tarde, “la conclu-sión de todo esto es que no está funcionando la seguridad en la parte que tiene que ver con los ayuntamientos, por eso estamos planteando esta iniciativa para que haya transparencia y eficacia en los servicios que se presta a la población”.

Durante la conferencia Mejía Berdeja mostró la ampliación de una imagen donde se aprecia la cámara de seguridad que está justo frente al lugar de los hechos (Costera 111) a lo que cuestionó: “¿qué se hace con las imágenes”, era para que con estas cá-maras ya pudieran haber detenido a los culpables”.

Mejía Berdeja indicó que tecnología como las video cámaras tienen que servir para detener a los que cometen un delito en tiempo real, no obstante es más fácil lavarse las manos y decir que no pasó nada, “nos preocupa lo que está pasando, nos preocupa la impunidad, no es necesario decir si hubo o no una patrulla, porque entonces para qué sirve la Policía Turística y la Preventiva si ni en plena Costera Miguel Alemán pueden estar atentos a los hechos de violencia”.

