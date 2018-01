Opinión – El voyerista Ed. 2611

Por Alfredo Guzmán

¿Los grupos de poder en el PRI?

La estrategia electoral, debe permitir leer bien las acciones y no tomar conclusiones equivocadas.

A últimas fechas he leído y escuchado, luego de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Guerrero, ha orientado varias de las principales posiciones a competir en diferentes personajes que son identificados con diverso grupo político a saber; que las principales precandidaturas políticas, las tiene hoy el grupo de Manuel Añorve y René Juárez, dejando al actual gobernador, posiciones menores.

En Guerrero, hay varios grupos priistas que tienen personajes que los encabezan o identifican.

Los apellidos Massieu, Figueroa, Moreno, Juárez, Añorve, y Astudillo, son quienes actualmente dominan el panorama en esa organización. Unos más, unos menos. Cervantes y Aguirre, son cosa del pasado.

La mayoría conformado en grupos de poder político parcelario, han compartido responsabilidades. Y pareciera que así seguirá hasta que no cambie el escenario político. Hay unidad visible en el PRI.

Algunas lecturas, colocan a Manuel Añorve y a René Juárez como antagónicos del actual gobernador Héctor Astudillo Flores. Si se observa la estructura del actual gobierno, las responsabilidades se comparten entre estos tres grupos, principalmente. Figueroa, Massieu y Moreno ahí están también representados en menor medida, pero ahí están.

Astudillo, Añorve y Juárez, siempre han caminado juntos en los procesos electorales. Hubo una interna, entre Añorve y Juárez en 1999, que ganó éste último, pero no se dividieron.

Uno ha sido coordinador de otro, cuando han sido candidatos y así sucesivamente. El coordinador de la campaña de Héctor Astudillo en 2005, que perdió, con Carlos Zeferino Torreblanca, fue Manuel Añorve.

En la pasada elección a gobernador que ganó Héctor Astudillo, su coordinadora fue Alicia Zamora, identificada con René Juárez. Y Manuel Añorve se sumó a la campaña. Hubo quien acusó a Añorve de ser muy protagonista, pero así es de intenso.

El coordinador de campaña de la candidatura a gobernador de Manuel Añorve, que perdiera con Ángel Aguirre fue casi sin temor a equivocarme Héctor Astudillo.

Astudillo y Añorve, ganaron en 2008 elecciones a los municipios de Chilpancingo y Acapulco respectivamente y enfrentaron juntos al Partido de la Revolución Democrática (PRD), cuando gobernaba Carlos Zeferino Torreblanca Galindo.

Astudillo, Añorve, Juárez, Massieu y Figueroa, han cerrado filas y se han unido cuando hay controversias externas y se defienden mutuamente, como responsables de ejercer el poder.

La historia de ayer, se repite hoy de la misma forma. Uno ejerce el poder y los otros lo acompañan. Héctor Astudillo Flores gobierna y Manuel Añorve, René Juárez, Mario Moreno Rubén Figueroa y Claudia Ruiz Massieu asumen que hay que compartir responsabilidades y ellos o sus seguidores, asumirán como propia la competencia electoral que se les ha asignado a cada quien.

Al tiempo.

Otro tema que ha surgido a últimas fechas, es el recrudecimiento de la violencia en Chilapa, donde los diputados locales acordaron ayer, realizar un exhorto a la Secretaría de Gobernación para que incluya al municipio, como parte de la alerta de Género, que ya tienen los municipios Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Ayutla, Tlapa, Ometepec, Coyuca de Catalán e Iguala.

Los diputados establecen que la responsabilidad de aplicar políticas públicas que permitan evitar violencia contra las mujeres, también incluye a los municipios y éstos no actúan. Autocríticamente, asumen que aún y que ya se declaró la alerta de Género en estos 8 municipios, la violencia no cesa ni disminuye, por lo que el exhorto, también se realiza a los tres niveles de gobierno, para que haya mayor coordinación.

