Opinión – Opinión Ed. 2611

Por Manuel Tello Zapata.

MARIO MORENO; NO AL PVEM.

Luego de haberse realizado los registros de precandidatos a las diputaciones y senadurías, en el ambiente político del PRI quedó la concepción de que a uno de los cuadros más importante del partido tricolor: Mario Moreno Arcos, lo están marginando pese a su gran trayectoria, presencia y arraigo políticos, no solo en la zona centro, sino en prácticamente toda la entidad.

Mucho se había comentado en el escenario político al interior del tricolor, que Mario Moreno sería el precandidato a Senador de la República. Su nombre sonaba fuerte, junto con el del Secretario de Finanzas –otro gran político- Héctor Apreza Patrón, para ocupar la posición más importante en el aspecto electoral: un puesto en la Cámara Alta.

Luego de que los acuerdos políticos determinaron que el precandidato al Senado sería Manuel Añorve Baños, se conoció que el Licenciado Héctor Apreza Patrón será candidato plurinominal al Congreso del Estado, pero… ¿Y Mario?

Se dijo que el actual Delegado del ISSSTE sería postulado como precandidato para la diputación federal por el Séptimo Distrito. Sin embargo, esa posición está apartada para dársela a un candidato del Partido Verde Ecologista Mexicano. Mario ha ocupado dicha posición en dos ocasiones y es uno de los priístas con mayor experiencia en materia legislativa.

Sin embargo, Mario Moreno Arcos no está dispuesto a dejar el PRI para irse como candidato del PVEM. De ninguna manera aceptará tal procedimiento. Si el PRI no puede darle esa candidatura bajo sus colores, negociando con el Verde para que permita el cambio. Moreno Arcos preferirá hacerse a un lado en esta ocasión; porque no está dispuesto de ninguna forma, a quitarse su camiseta de priísta.

Por otra parte, algunos dirigentes de otros partidos de oposición están buscando dialogar con Mario para que se vaya con ellos, y le ofrecen ocupar una candidatura donde seguramente obtendría un triunfo rotundo. Las cosas se ponen difíciles para el PRI en la Zona Centro, porque la estructura de los Moreno Arcos es básica para obtener el triunfo por el Ayuntamiento de Chilpancingo, las dos diputaciones locales y la federal. Atención.

LA VISITA DE EPN

Por enésima ocasión, el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, visitó al Estado de Guerrero para inaugurar en el puerto de Acapulco, el nuevo Hospital General, una obra que cuenta con mayor capacidad y mejor equipamiento, para brindar una buena atención a las familias más pobres y de todos los niveles sociales de ese gran destino turístico.

Peña Nieto, acompañado por el Gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores, así como por los delegados federales, diputados, funcionarios públicos, personal médico etc., también entregó importante obra de saneamiento de las zonas marginadas en el Valle de La Sabana. El Presidente recibió múltiples muestras de afecto por parte de los presentes, que reconocieron la calidad moral de Peña Nieto.

No es para menos. El Presidente de la República siente un afecto especial para los guerrerenses y lo ha demostrado con hechos concretos. Cuando los huracanes Manuel e Ingrid, semi destruyeron toda nuestra infraestructura, Peña Nieto destino los recursos suficientes para la reconstrucción, y Guerrero logró resucitar luego de tal desastre. Estuvo bien atento a los trabajos y recorrió al Estado en más de doce ocasiones.

Con la excelente relación amistosa y de trabajo que existe entre Peña Nieto y el Gobernador Astudillo Flores, en lo que resta del actual gobierno federal, habrá mucho más inversión y se construirá importante obra pública. Los enemigos del Presidente se han ensañado con su persona logrando manchar su imagen; pero también le falló por completo su equipo de comunicación social, que nunca supo defender las cosas buenas de su gobierno.

Porque ningún gobierno es perfecto, pero el de Peña Nieto tiene cosas muy buenas que se deben conocer. A veces la hoja del árbol, no permite ver la profundidad del bosque.

EL CASO DE LA CONDESA.

El pleito de borrachos realizado en el bar Baby Lobster de La Condesa, en el puerto de Acapulco, con saldo de un turista extranjero muerto y varias personas lesionadas, que fue provocado por un sujeto ebrio que portaba pistola y disparó sin ton ni son luego de discutir con otras personas, está siendo aprovechado por los enemigos del Gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores, para buscar desprestigiarlo junto con su gobierno.

Nada tiene que ver el caso de La Condesa con la Administración estatal. En Guerrero y todo el país suele suceder que personas en estado de ebriedad, cometan barbaridades cuando tienen un arma en sus manos. La responsabilidad de esos lamentables hechos es finalmente del propietario del bar, que no tenía seguridad en la puerta para revisar a los usuarios y que no puedan meter armas al interior del local.

Es necesario que la autoridad municipal a través de su área de Gobernación, supervise que los centros nocturnos cuenten con la debida seguridad y repetimos: que se revise en las entradas a todos, para que nadie entre a esos centros de diversión, portando armas de fuego; ni blancas, ni de ningún tipo.

