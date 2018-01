Opinión – Opinión Ed. 2610

Por Manuel Tello Zapata

LA VISITA DE MEADE

Toda una fiesta se vivió ayer en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PRI, donde cientos de priístas se reunieron para recibir y dialogar con su precandidato a la Presidencia de la república: José Antonio Meade Kuribreña, quien acompañado por su esposa Juanita, cumplió con otra etapa de trabajo pre electoral y por segunda ocasión, en el Estado de Guerrero.

Se trata de un hombre muy sencillo y eso se nota. No finge el buen trato que ofrece y le encanta confundirse con todos los que buscan tomarse la selfie, darle un abrazo, o saludarlo simplemente. Meade Kuribreña estuvo a la altura de los priístas, que lo recibieron con cariño y mucho afecto. Las porras brotaban de todos los rincones y aunque la reunión no fue masiva por que los tiempos preelectorales no lo permiten, asistió mucha gente.

José Antonio no es el político común y corriente. Conoce el medio porque ha vivido muchos años en el servicio público, pero no está contaminado con la podredumbre de muchos políticos corruptos y ambiciosos que se dan en todos los partidos. De los tres principales aspirantes a la Presidencia de la República, es el más preparado académica y profesionalmente. En este sentido, el segundo sitio lo ocupa Antonio Anaya, pero López Obrador no le llega a ninguno de los dos, ni a los talones.

José Antonio Meade quiere hacer una campaña, no de dicterios y ni golpes bajos contra sus contendientes, sino de propuestas viables, realistas, que no prometan lo que jamás se podrá cumplir y que el pueblo las haga suyas, porque sabe que es posible hacerlas realidad. Ayer en Chilpancingo, Meade Kuribreña ofreció darle un gran apoyo y mucho impulso al Seguro Popular, algo que es bueno y se puede cumplir.

En Guerrero se acabó eso de que José Antonio Meade es un extraño desconocido para el PRI. Las bases guerrerenses que asistieron al encuentro, lo asumen como de los suyos al cien por ciento y eso se notó con las grandes muestras de afecto público y notorio que el precandidato recibió junto con su ya popular esposa Juanita. Buenos augurios comienzan a correr para el PRI en Guerrero.

LICENCIAS Y TRABAJOS PENDIENTES.

Luego de que un buen número de Diputados han solicitado licencia para separarse de su cargo buscando contender por una alcaldía u otro cargo, El Congreso del Estado sesionará este martes seguramente atendiendo más solicitudes de separación del cargo, tanto de legisladores como de Presidentes municipales, Regidores, Síndicos, etc..

Todavía faltan los registros para Presidente municipal, por lo que las cosas seguirán moviéndose en ese sentido. Una de las diputadas que podrían solicitar licencia es la Coordinadora del legislativo, Flor Añorve Ocampo, quien ha sido señalada como la aspirante de mayores posibilidades a ser la nueva Presidenta municipal de Taxco.

En el Congreso todavía existen muchos pendientes en materia de exhortos, iniciativas reformas y propuestas de ley. Quizás la más importante es la reforma a la Ley 701, que aunque una vez aprobada no realice cambios bruscos en la relación de los pueblos indígenas con la sociedad en general y especialmente con los grupos comunitarios, que se cobijan en esta ley para hacer de las suyas, es necesario que se aprueben sus reformas, lo que deberá suceder antes de que concluya la presente legislatura.

IRSE A OTRO PARTIDO, LA OPCIÓN.

Con mucha sorpresa e incertidumbre, cientos de personas que apoyan al conocido político, Bonifacio Montúfar Mendoza, quien buscaba ser candidato del PRI a la diputación local por el segundo distrito, se enteraron de que ese puesto estaba apartado para una mujer y le correspondía al Partido Verde Ecologista.

Una vez que se conoció esta información, muchos dirigentes de otros partidos están buscando a Bonifacio para que se una a ellos y participe por esa diputación representando a sus partidos. Se ignora si Bonifacio Montufar ya decidió irse por ese camino o seguir en el PRI, aunque no lo hayan tomado en cuenta pese a su buen trabajo y al gran número de chilpancingueños que lo apoyan.

Todavía hay tiempo para que se corrijan las cosas y se busque el PVEM lo tome en cuenta, o podrían perder la diputación si Bonifacio contiende por el PRD o Morena. Ya veremos.

LOS PRIÍSTAS AL SENADO.

Aunque se esperaba algo así, causó no poca sorpresa el resultado de los registros ante la cComisión Estatal de Procesos Internos del PRI, especialmente en el caso de los precandidatos a Senador, que correspondieron a Manuel Añorve Baños y a la Secretaria General del CDE, Gabriela Bernal Reséndiz. En el caso de Gaby, no causó sorpresa porque es una de las mujeres jóvenes priístas que más han destacado en los tiempos actuales y no cuenta con negativos que pesen.

Manuel Añorve es quien menos le garantiza al PRI el triunfo en la próxima elección, porque cuenta con muchos negativos en las encuestas y en cambio, el Secretario de Finanzas Héctor Apreza Patrón y el Delegado del ISSSTE Mario Moreno Arcos son políticos que garantizan el triunfo por sus buenos puntos y grandes trayectorias.

Seguramente en la elección de Añorve ganaron los acuerdos bajo la mesa que se dan entre los jefes cupulares del partido, o corresponde a un compromiso que se dio desde que los tres y Héctor Astudillo Flores, buscaban la candidatura a Gobernador. Muchos priístas no están contentos con que Manuel Añorve sea el precandidato a Gobernador, pero la dirigencia estatal deberá trabajar mucho para que se consolide la unidad con todos, sin excepción de nadie. Veremos y comentaremos.

