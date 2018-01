Opinión – El Voyerista Ed. 2610

Por Alfredo Guzmán

¿Unidad divino tesoro?

Los partidos políticos que han iniciado procesos de selección, para la competencia electoral del 2018, han estado sufriendo las de Caín, luego de que en algunos casos, los nombramientos de ciertos personajes como candidatos, no han sido del agrado de grupos y se han manifestado cuestionamientos.

El origen de los conflictos, es que algunos militantes, no aceptan en muchos casos, que los frentes formados por sus partidos, los hagan a un lado.

Uno ocurrió en Chiapas, donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) nombró a Roberto Albores Gleason, en contraposición del diputado local del Verde Ecologista, Eduardo Ramírez Aguilar, quien reclama ser el candidato al gobierno de esa entidad y hasta renunció a su militancia, por suponer que la dirigencia nacional de su partido, acepta al priista y a él, lo hace a un lado.

Los conflictos han surgido en todos los partidos, en unos con mayor beligerancia y en otros ha podido ser matizado o negociado.

Los frentes político electorales como Morena-PES-PT, han encontrado resistencias en el Estado de México y en otros espacios, luego de que algunos miembros de esos partidos son desplazados por un contendiente del mismo frente.

En el PAN-PRD- Movimiento Ciudadano, igual, y algunos de sus líderes han buscado acomodo en Morena, por ejemplo y otros en el PRI.

El frente PRI-Verde-Nueva Alianza, va pero no sin algunos contratiempos, luego de que en principio su candidato, no pertenece a ninguno de ellos. José Antonio Meade Kuribreña, no pertenece a ningún partido de este frente.

En estos momentos de precampañas, el candidato del PAN-PRD-Movimiento Ciudadano; Ricardo Anaya, ha encontrado fuertes resistencia de gente del PRD y del mismo PAN.

En el caso de Andrés Manuel López Obrador, no tiene conflictos visibles en Morena , pues quien no está de acuerdo, lo corre y ya.

En el caso del PRI, su militancia anda en las elecciones internas y en el proceso de aceptación de un candidato externo, como José Antonio Meade Kuribreña.

Cuando todos los partidos, tengan resuelto sus procesos internos, podrán ahora sí mostrar el músculo político o surgirán sus verdaderas debilidades para enfrentar en unidad este proceso político electoral del 2018.

En el estado de Guerrero, los partidos políticos que ya han estado trabajando sus propuestas internas, mismas que deberán presentar a los frentes con los que han establecido convenios, son el PRI y el PRD. Los otros partidos, aún no lo han hecho, porque al parecer sus procesos internos, serán resueltos desde la cúpula de sus partidos.

El PRD abrió el abanico de propuestas y por ejemplo, en el caso de Acapulco, ya tiene 5 candidatos a la presidencia municipal.

El PRI, más cuidadoso o quizá previendo evitar conflictos, cerró distritos que le corresponden al verde en el caso de diputados locales y presidentes municipales.

Ya tiene hasta candidatos al Senado, con la figura de Manuel Añorve Baños y Gabriela Bernal encabezando las dos fórmulas.

Lo cierto, es que el partido que logre alcanzar mayor unidad en estos procesos políticos internos, podrá entrar en la competencia electoral, con mayor fuerza, luego de que los candidatos a diputados locales, presidencias municipales y regidores, son casi siempre quienes movilizan a la militancia, por su contacto directo.

Y quizá por ello en el Congreso de Guerrero, hay mucho movimiento, luego de que más de la mitad habrá de pedir permiso, para enfocar sus baterías a otro puesto de elección popular. Los diputados de todos los partidos andan alborotados, primero para confirmar si se reeligen, que hasta el momento nadie lo ha planteado o piden permiso para inscribirse en la competencia. Vamos a esperar qué resulta y cuántos diputados piden permiso, para ir por una presidencia municipal o se quedan esperando otra oportunidad.

