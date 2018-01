Taxco – Cayó ex-suegra de Magda, Fiscalía ofrece recompensa de 500 mil por ex-esposo

Agencias.- Ministeriales de Guerrero detuvieron a Silvia “N”, ex suegra de Magdalena, la joven madre asesinada, desmembrada y cocida en el local de comida de su ex esposo en Taxco, Guerrero. César, ex pareja de la víctima, se encuentra prófugo.

Un juez de Control obsequió la orden de aprehensión en contra de César ’N’ ’N’ y Silvia ’N’ ’N’, presuntos homicidas de la joven nutrióloga de Taxco, Magdalena Aguilar Romero, informó este miércoles el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez.

Precisó el fiscal que Silvia ’N’, madre del primero, ya fue detenida por haber participado en el crimen por asfixia por ahorcamiento y descuartizamiento de la joven.

Lo anterior lo dio a conocer el fiscal general en una conferencia de prensa en las instalaciones de la Fiscalía Regional de Acapulco, este miércoles al filo de las 19:00 horas, donde dio a conocer detalles del caso.

Narró el funcionario que los hechos se desarrollaron en el lote número 8 del callejón Guadalupe del Barrio de Platero, en Taxco de Alarcón. Este era domicilio particular del indiciado.

Dijo que se declararon los testigos de identidad cadavérica a María ’N’, madre de Magdalena Aguilar Romero, así como Juan ’N’, y a Bertha ’N’, como testigo circunstancial, además de que obtuvieron los ’testimonios de dos menores de identidad reservada hijos de la víctima y testigos presenciales’.

Los pequeños, una niña y un niño, vieron cuando su abuela Silvia ’N’ y su padre, César ’N’, cuando mataron a su mamá Magdalena.

Agregó Olea Peláez que en el citado lugar se llevaron a cabo estudios de química, genética y de criminalística forense, los que brindaron elementos de prueba en contra de César y de Silvia.

El fiscal ofreció una recompensa de 500 mil pesos para quien de información confiable sobre el paradero de César y lograr su captura.

El fiscal dijo que este miércoles a las 16:00 horas se llevó a cabo la audiencia privada de petición, en contra de César ’N’ y Silvia ’N’, por la probabilidad de haber participado en la comisión del delito de Feminicidio en agravio de Magdalena ’N’.

’En virtud de que se tienen datos de prueba suficientes, pertinentes e idóneos que justifican su intervención en ese delito’, señaló.

’A las 6:30 de la tarde un juez de control obsequió, primeramente, la orden de aprehensión en contra de ambos sujetos y a las 7:05 de la tarde, se ejecutó la orden de aprehensión en contra de la señora Silvia “N”; en relación a César “N”, se sigue investigando su paradero’, mencionó.

Al ser cuestionado sobre otros 22 asesinatos de mujeres cometidos en lo que va de este año en distintas regiones de la entidad, se limitó a contestar que inicialmente todos se califican como feminicidios, pero que en el transcurso de las investigaciones se determina cuáles lo son y cuáles no.

Como se recordará, Magdalena Aguilar Romero, de 25 años, el pasado sábado 13 de enero salió de su casa ubicada en privada de la Pascua número 03, barrio de los Jales, de Taxco,

a las 8:30 horas, dirigiéndose a dar una consulta particular al Centro de Salud.

Para las 17:30 horas de ese día, su mamá María ’N’, se comunicó por teléfono con Magdalena, la que le informó que pasaría a recoger a sus hijos menores de edad con su ex pareja Cesar ’N’, al que vería más tarde en la iglesia, debido a que realizarían una misa por el cabo de año de su abuela.

Como a las 19:00 horas de ese sábado, la mamá de la Magdalena trató de hablar con ella sin contestar la llamada de celular, mandando siempre su teléfono a buzón.

Al día siguiente, ya el domingo 14 de enero, empezaron a buscar a la Magdalena, entrevistándose con la madre de su ex pareja, Silvia ’N’, quien les dijo que Magdalena ’N’ el día anterior se fue de su casa como a las diez de la noche, sin llevarse a sus hijos, además de que también encontraron a su expareja César ’N’, quien dijo que su hija había estado con él en su casa y que se había retirado como a las 18:00 horas, percatándose que César ’N’ tenía unos rasguños en la cara.

En relación a ello, dijo el fiscal, se dio intervención a la Policía Ministerial y a Servicios Periciales para la investigación de los hechos y llevar a cabo las inspecciones correspondientes e, incluso, se entró al domicilio de la señora Silvia ’N’, ubicado en callejón del Platero número 8 del barrio de Guadalupe, en Taxco, donde también vivía la ex pareja de la víctima, sin encontrar a ésta última, porque se presumía la tenían ahí privada de su libertad.

Mencionó que ’con fecha 22 de enero, a las 11:15 horas, en calle Tercera de Guadalupe número 05, barrio de Los Adobes de Taxco, en un local de 3 metros de ancho, cubierta su entrada con un portón sin razón social, que funcionaba como centro botanero propiedad de César ’N’, ex pareja de la víctima; sitio de 5 metros de largo, por 3 de ancho, donde se encontraron unas sillas y mesas de plástico blancas, sobre una parrilla de tres quemadores se encontró una olla de peltre color azul, conteniendo las extremidades superiores e inferiores cocidas (en caldo rojo), en el piso se encontró una bolsa de plástico color negro conteniendo carne cocida y en el interior de un refrigerador se encontró el tronco del cuerpo y cráneo semicongelado. Ese cuerpo desmembrado fue identificado por María ’N’, como los de quien en vida llevó el nombre de Magdalena’.

Mencionó que, con base a la necropsia, Magdalena ’falleció por asfixia por ahorcamiento y después el cuerpo fue desmembrado’.

