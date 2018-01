Opinión – El voyerista Ed. 2607

Por Alfredo Guzmán

¿Una estatua al macho mexicano?

Antes de iniciar el presente comentario, sólo diré en cuanto al crimen contra Magda, una joven taxqueña, que se relacionó con un macho y violento masculino, de los miles creados en familias, donde la mujer es un objeto. Cultura que hay que cambiar. Mi solidaridad con todas las familias mexicanas que tienen hijos así, porque supongo que no pueden vivir. ¿O sí?

¿La danza de los chapulines?

El fin justifica los medios. No importa quién sea, no importa qué haya hecho, no tiene que ver que sea corrupto, asesino, narcotraficante, o cosa parecida. Llegando acá se limpia.

Lo que importa, es que se una a la organización a la que en otro momento atacó, pero que no se venga solo, sino que traiga dinero y gente. Y en este tema han estado todos. Los del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Partido Movimiento Ciudadano (PMC) y Partido del Trabajo (PT), donde también entra la chiquillada.

Ayer Elba Esther Gordillo, era vilipendiada, hoy le cantan glorias. Una diputada panista que ayer le gritó corrupto, macho y manipulador a López Obrador, hoy es ungida y le prometen ser Senadora, por la vía plurinominal.

La mafia del poder, deja de serlo, siempre y cuando aporte dinero y se una para abrir la cartera y ofrecerle candidaturas.

La identidad, la pertenencia, los valores, han quedado rebasados, por el interés inmediato. Crecer a toda costa y que entren todos, mañana veremos los resultados.

Ayer el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en aras de un crecimiento explosivo, abrió su cartera de candidaturas y se le metieron muchos que ahora lo traicionan. José Luis Abarca y Aguirre Rivero, son emblemáticos personajes que sólo utilizaron la membresía para su peculio.

El principal partido que ha aportado ejemplares políticos que han salido de ahí y formado sus propias organizaciones, es el Partido Revolucionario Institucional. El único partido que no fue creado por priistas, es el Partido Comunista Mexicano (PCM), luego de que éste fue formado en 1919, casi 10 años antes que naciera el Partido Nacional Revolucionario, antecedente del Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y posteriormente PRI.

Hoy, quien abre la cartera de cadidaturas es MORENA y no importa nada de su pasado. O sea el mismo error que han cometido los otros partidos, se repiten.

Al momento del crecimiento y triunfo del PAN en el pasado reciente, abrió la cartera, e ingresaron de todo. Los resultados saltan a la vista.

¿Cuál es la justificación, cuál es la propuesta? Ninguna que no hayamos ya escuchado. Y que al final de cuentas, no haya sido concretada.

Quizá por ello, la sociedad se cansa. Algunos que no obtienen la candidatura en su partido, saltan a otro y como por arte de magia, se olvida su pasado, sus excesos y hasta las groserías y ataques realizados a los dirigentes de esas organizaciones.

Se les perdona todo. El objetivo es ganar a toda costa, aunque mañana nos estemos lamentado, haber aceptado que los políticos, todos, sólo siguen sus intereses inmediatos, sin ver que la sociedad ya está harta de estos espectáculos.

Cuál es la diferencia entre PAN, PRI, MORENA, PRD, Movimiento Ciudadano, PT. Ninguna, están cortados con la misma tijera. Y si alguien me demuestra lo contrario, le invito un café de la Covacha.

Sólo habrá que esperar sus propuestas y cotejarlas con la realidad.

Así que mejor, machete tate en tu vaina.

