Feminicidio – Justicia para Magda

Redacción /El Foro de Taxco.- Cientos de taxqueños salieron a las calles indignados y para reclamar justicia por el cruel asesinato de Magdalena Aguilar Romero, quien fue descuartizada y parcialmente cocinada por su su ex esposo, César Gómez Arciniega.

Al grito de ¡Justicia! y ¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más!, vestidos de blanco, portando globos, veladoras, cartulinas y mantas recorrieron las calles principales de la ciudad colonial para exigir a las autoridades que el caso de Magdalena sea investigado como feminicidio, además que se realicen las indagatorias necesarias para localizar al presunto responsable de este acto, Jesús N., quien se encuentra prófugo.

La manifestación partido en punto de las 5 de la tarde del punto conocido como La Garita, hacia el centro de la ciudad, el nutrido contingente avanzó hasta la puerta principal del Palacio municipal, donde colocaron cartulinas con las consignas: “Alto a la impunidad, no queremos vivas, vivas nos queremos”, “Feminicidios, alerta nacional”, “Destinen recursos a la atención y prevención de la violencia de género y contra las mujeres”, entre otras más para después dirigirse al zócalo y culminar con un mitin afuera de las instalaciones del ministerio público ubicado sobre la avenida de los plateros en el barrio de Pedro Martín.

Durante la protesta, Saúl, su hermano, dirigió unas palabras a la multitud, donde relató que desde que fueron a poner la denuncia de la desaparición de Magda, no se les quiso recibir porque era muy tarde y no había secretaria. Los días siguientes, les dieron largas a pesar de que ellos solicitaron un cateo a la casa de César Gómez, porque sospechaban que tenía secuestrada a su ex esposa.

“El sábado 13 a las 5:30 de la tarde fue a recoger a sus dos hijos quienes estaban con su papá. Fue la última vez que se le vio. Los días pasaron y empezamos la búsqueda. El fin de esta marcha era que mi hermana apareciera con vida pero desafortunadamente ayer encontramos el cuerpo de mi hermana destazado”, dijo el joven, entre lágrimas.

Y añadió: “Quién se imaginaría que quien hizo este acto de crueldad fue su ex pareja, su ex esposo. Yo en este momento exijo justicia por mi hermana. Quiero que caiga César Gómez Arciniega, que la policía lo encuentre y pague”.

“Hoy me quitaron a mi hermana, mañana, no sabemos si será tu hermana, tu mamá, tu tía, tu sobrina, o yo también. Exijo a las autoridades que atrapen al asesino de mi hermana, a él y a su mamá por complicidad, porque la señora estuvo presente en el acto en el cual él violentaba a mi hermana”, reveló.

Los manifestantes hicieron un llamado a las autoridades para que los feminicidios y las desapariciones de mujeres no queden en la impunidad y sean una estadística más.

