Vecinos de Pedro Martin se oponen a instalación de antena de telefonía celular

Señalan irregularidades en la entrega de licencias de construcción

Redacción / El Foro de Taxco.- Vecinos de la calle 5 de febrero del barrio de Pedro Martin se encuentran preocupados y molestos por la instalación de una antena de telefonía celular además denuncian irregularidades en la entrega de licencias de construcción y uso de suelo entregadas por la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del municipio de Taxco.

Desde Agosto de 2017, los vecinos de la calle 5 de febrero detectaron que en el inmueble identificado con el No. 7 comenzaron a realizarse obras para la instalación de la antena por lo que decidieron acudir al lugar y exigir a los trabajadores que mostraran los documentos que acreditaban los comienzos de la obra, sin embargo, los vecinos señalan que la obra no contaba con los permisos, así que solicitaron la presencia de personal de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente quienes clausuraron la obra.

Sin embargo, a las pocas horas después el mismo personal de la Secretaria regresó a retirar los sellos pues mencionaron que las licencias estaban en trámite y las obras podían iniciar generando tensión entre los vecinos y autoridades.

El 12 de diciembre del año pasado, los vecinos realizaron una asamblea en donde acordaron y plasmaron en un oficio enviado a las autoridades municipal “SU TOTAL DESACUERDO CONTRA LA COLOCACION DE UNA ANTENA DE TELEFONÍA CELULAR DENTRO DE NUESTRA COMUNIDAD” y “ACUERDA QUE LA ANTENA REPRESENTA UN PELIGRO PARA NUESTRA SALUD, SOBRE TODO DE PERSONAS MAYORES Y NIÑOS” por cual exigen sea reubicada fuera de la comunidad y que su decisión colectiva sea respetada pero no recibieron respuesta a sus demandas.

La semana pasada autoridades se comprometieron a revisar los permisos pero hace unos días los trabajos de la obra fueron reanudados bajo vigilancia de la policía por lo cual los vecinos señalan que la autorización de licencias y permisos entregados por la autoridad municipal se hizo sin que se les consultará por cual comenzarán las delegaciones necesarias para exigir transparencia y la clausura de la obra.

Comments

comments