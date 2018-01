Opinión – La opinión de Hugo Figueroa Ed 753

ZOZOBRA EN TAXCO Y TODO EL PAIS

Hugo Figueroa Ocampo

Tres coaliciones a nivel nacional para las elecciones federales de este 2018. Llegó la hora, como cada seis años para que los mexicanos decidamos elegir a un candidato del PRI o del PAN, que ya nos desgobernaron, que fueron más de lo mismo, o buscar una opción de izquierda verdadera como la que representa Andrés Manuel López Obrador. A nivel estatal y municipal, han comenzado a pedir licencias algunos Alcaldes y diputados locales que buscan la reelección u otro cargo. La desbandada ha comenzado y la violencia, asaltos, secuestroSy extorsiones están como pan caliente en las mesas familiares, que sufren la angustia y la desesperación de ver esfumarse su patrimonio por algún acto de la delincuencia contra algún familiar, o de hasta perder al familiar de manera definitiva al ser víctima letal.

Por las calles y callejones de la ciudad y de los pueblos del municipio de Taxco de Alarcón impera la zozobra, la desconfianza, el miedo convertido en terror. Y no tan solo en las calles, la pesadilla penetra a nuestros hogares, ni ahí nos salvamos, ese cáncer nos destruye, mientras que las instancias de gobierno son fallidas, pareciera como si no existieran. El diario El Sur, en sus ocho columnas dio cuenta de las licencias y permisos de Alcaldes y diputados locales que van por otros cargos de elección popular, criticando ese medio que la violencia prevalece, mientras que esos servidores públicos están solamente muy interesados en seguir dentro del erario público.

Y esa situación antes descrita se observa en todos los partidos políticos, ninguno se salva: Y la bolita de responsabilizarse unos a otros, ya sean al gobierno federal, estatal o municipales, es parte de la verborrea que escuchamos cuando se da un hecho violento en alguna parte de nuestro país. Es cierto que el combate al narcotráfico es responsabilidad del gobierno federal, pero también es cierto que se dan otros hechos delictivos que corresponden la responsabilidad al gobierno estatal o los municipales. Que ya robaron otro automóvil, que hubo un secuestro exprés contra el vecino o familiar, que asaltaron en un callejón de la ciudad a fulano de tal, que asesinaron a otro joven en tal calle. Por cierto, están muriendo muchos jóvenes en nuestros tiempos.

La tal ley de seguridad interior realmente es inconstitucional, y por ese motivo algunos partidos políticos han presentado su demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es que Peña Nieto, del PRI, al igual que Felipe calderón, del PAN, están convencidos que a través de la violencia van a resolver los problemas violentos- valga la redundancia- en nuestro país, sin mirar a ver que tienen que combatir otros ámbitos de injusticia y de descomposición social que se están dando en nuestra nación. El que a hierro mata a hierro muere; ojo por ojo, diente por diente, esa es la filosofía que prevalece en las mentes perversas y erróneas de nuestros gobernantes a nivel federal, sean tricolores o azules.

Por enésima vez abordo este tema de la terrible inseguridad pública en nuestro municipio, yo que tengo la oportunidad de escribir en este medio, debo escuchar la petición que me hacen algunos ciudadanos de abordar este asunto. A la gente la veo desesperada, se siente impotente, siente miedo, está decepcionada de los gobiernos que para nada solucionan el asunto de acabar con la violencia. Hace algunos días, platicando con un vecino, me dijo que era necesario un verdadero cambio de gobierno, que él va a votar por Andrés Manuel López obrador, le contesté es cierto, debe haber un cambio porque los productos de la canasta básica han aumentado bastante en las últimas semanas, contestándome este persona: “Deja eso de la carestía a un lado Hugo, porque como sea la vamos pasando, lo que mí me preocupa es que mis hijos salgan a la calle y los secuestren o hasta los maten”.

Me impresionó y me hizo reflexionar la expresión de mi vecino, coincidí con él, es cierto, como sea, económicamente vamos saliendo adelante, pero lo más importante es que regrese la paz a nuestros hogares, a las calles de donde habitamos. Por lo pronto ya iniciaron las precampañas electorales y los aspirantes andan bien sonrientes prometiendo el paraíso para todos. Y si alguien se atreve de manera seria a buscar cauces de reconciliación y de comenzar a trazar un sistema político económico y social para nuestro país, es tachado de loco por el PRI Y el PAN. Los dos partidos oligarcas que ya nos desgobernaron a nivel nacional, que son más de lo mismo, que siguen destruyendo a nuestra nación, que se reparten el botín de nuestras riquezas, mientras vivimos en la zozobra, el miedo y el terror de la violencia que invade todo espacio.

