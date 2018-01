Guerrero -Rosaura Rodríguez Carrillo presentó iniciativa de Ley de Registro de Antecedentes Penales y Administrativos

Chilpancingo.- Con el objetivo de asegurar la eficiencia de la Fiscalía General del Estado y quitar trabas al trámite de la carta de no antecedentes penales, la diputada Rosaura Rodríguez Carrillo presentó la iniciativa de Ley de Registro de Antecedentes Penales y Administrativos del Estado de Guerrero.

Al exponer los motivos, la legisladora refirió que es importante la ley planteada porque se pretende que la legislación de la entidad que regula la certificación de no antecedentes penales, actualice su registro y garantice la procuración y administración de la justicia.

También para que exista un mejor funcionamiento en la Fiscalía General del Estado, que planee, organice y controle el registro de antecedentes no penales a través de la Dirección General de Archivo Criminalístico, la cual podrá contar con oficinas regionales, con la finalidad de tener actualizado el registro y ninguna persona que desee tramitar el documento se vea afectada.

Rodríguez Carrillo puntualizó que esta iniciativa de ley es para que las instancias encargadas en la materia cuenten con un ordenamiento moderno apoyado en las tecnologías, para que sea un sistema más rápido y confiable, pero sobre todo actualizado, que no lesione los derechos del trabajador, quien en muchas ocasiones es afectado por no poder obtener la carta de antecedentes no penales.

La iniciativa de Ley de Registro de Antecedentes Penales y Administrativos del Estado de Guerrero fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.

Comments

comments