Nación – #Migrantes recurren a albergues por bajas temperaturas en frontera

Notimex, (18-01-2018).- Migrantes que arriban a la frontera de Sonora para cruzar a Estados Unidos están conscientes del riesgo que representan las bajas temperaturas, por eso ya vienen con la idea de llegar a los albergues.

Entrevistado en esta frontera, el paisano procedente de Guanajuato, Lorenzo Corral, comentó que “desde antes de venirnos sabemos que acá hace más frío, pues al otro lado hasta hay nieve, pero por eso nos trajimos la chamarra”. Comentó que lo bueno es que cuando llegue al norte de California, donde espera trabajar en un aserradero, “ya me están esperando unos parientes y voy a tener donde quedarme, por eso no me preocupa el frío de allá”. Mencionó que para protegerse en esta región fronteriza recurrió al albergue de la Casa del Migrante “La Divina Providencia”, donde también les dieron alimentos y lo necesario para asearse.

Expuso que en caso de que se fueran a la región fronteriza de Nogales, Sonora, ya también trae la dirección del Albergue San Juan Bosco, donde sus familiares estuvieron de paso cuando se fueron para la Unión Americana. “Se dan gracias a toda esta gente que nos ayuda sin nada a cambio, pero Diosito y la Virgen de Guadalupe les van a dar más”, asumió. Mientras tanto, en un comunicado, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos informó que sus oficiales rescataron a cuatro extranjeros indocumentados en un rancho al noroeste de Laredo, Texas. Los sujetos habían pedido ayuda después de que se perdieron en la maleza. Los patrulleros fronteriozos respondieron de inmediato y pudieron ubicar a los sujetos perdidos.

Los cuatro extranjeros fueron encontrados en buen estado de salud. Se determinó que los cuatro individuos sin documentos migratorios son de los países de México y Guatemala, dijo.

La Patrulla Fronteriza del Sector de Laredo continuará advirtiendo sobre los peligros de las personas que cruzan ilegalmente a los Estados Unidos en medio de condiciones ambientales peligrosas. “Nuestra Iniciativa de Seguridad Fronteriza (BSI, por sus siglas en inglés) es una estrategia humanitaria y binacional diseñada para reducir las muertes de extranjeros ilegales, educar e informar a potenciales extranjeros ilegales acerca de los peligros y peligros de cruzar la frontera ilegalmente”, dijo.

También dicha iniciativa permite responder a aquellas personas que enfrentan situaciones que amenazan sus vidas, declaró.

