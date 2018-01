Nación – ‘Bansefigate’: Detectan fraude en ayuda a damnificados por sismos 

Agencias

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) encontró irregularidades en la entrega de apoyos económicos a los damnificados por los sismos de septiembre pasado que realizó el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), según un reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)

La investigación de la CNBV, a la que tuvo acceso MCCI, señala que Bansefi emitió 4 mil 574 tarjetas a nombre de mil 495 beneficiarios, es decir que hubo 3 mil 79 plásticos de más.

“Bansefi presentó deficiencias en la instrumentación de mecanismos que garanticen la adecuada ejecución de las operaciones bancarias, en virtud de que en 1,495 casos la entidad dispersó recursos en efectivo en más de una tarjeta a la que tenían derecho (ya que la segunda tarjeta está reservada para la compra directa de materiales, sin que pueda disponerse de efectivo). El total de los recursos destinados a los 1,495 beneficiarios ascendió a 68.8 millones de pesos”, señala el reporte que hizo la CNBV, citado en el texto de MCCI.

Según el reportaje de MCCI, hay personas que aparecen en 34, 26,18, y 14 veces, aunque en realidad entre ellos hay quienes ni siquiera recibieron una tarjeta.

De acuerdo con la investigación de la CNBV, a 11 damnificados (en su mayoría en Chiapas) se les emitieron el mayor número de tarjetas, entre 34 y 10 para cada uno, mientras que las otras mil 484 fueron registrados con dos y hasta ocho tarjetas.

Tras el sismo del 7 de septiembre que afectó sobre todo a Chiapas y Oaxaca, el Gobierno federal anunció que se apoyaría la reconstrucción de las casas de los damnificados con recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), los cuales entregaría Bansefi a través de tarjetas de débito y monederos electrónicos.

A los damnificados les tocaría sólo una tarjeta de débito, para disponer de efectivo, y sólo a quienes presentaron “pérdida total” les corresponderían dos plásticos: uno de débito y el monedero electrónico, de acuerdo con información del Fonden

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) fue la encargada de realizar el censo de damnificados, el cual entregó a Bansefi; esta última institución fue la responsable de depositar el dinero del Fonden a las tarjetas.

Mexicanos Contra la Corrupción señala que el 14 de noviembre, y a partir de los reclamos de damnificados que detectaron dinero faltante en las tarjetas que recibieron, Virgilio Andrade, director general de Bansefi, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que se investigara la posible clonación de los plásticos.

Dos días después, la CNBV inició una investigación a Bansefi por las tarjetas repartidas entre las personas afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.

El 20 de diciembre, la Comisión concluyó la primera etapa de su investigación, la cual forma parte del expediente “122.111.12 (001597)”2017”<6>”; y cuyas observaciones van dirigidas a Andrade.

“Bansefi presentó deficiencias en la instrumentación de mecanismos que garanticen la adecuada ejecución de las operaciones bancarias, en virtud de que en mil 495 casos la entidad dispersó recursos en efectivo en más de una tarjeta a la que tenían derecho (ya que la segunda tarjeta está reservada para la compra directa de materiales, sin que pueda disponerse de efectivo). El total de los recursos destinados a los mil 495 beneficiarios ascendió a 68.8 millones de pesos” señala el reporte de la CNBV.

La investigación de Mexicanos Contra la Corrupción encontró que en municipios del estado como Villaflores, Tonalá, Arriaga y La Concordia muchos de los damnificados no recibieron los recursos del programa.

Por ejemplo, el reportaje cuenta que Bansefi emitió a nombre de Martha Rubenia Ramírez Montoya 18 tarjetas, en las que se depositaron 270 mil pesos.

“Yo sólo recibí dos tarjetas. No es cierto que recibí más tarjetas. Eso no es cierto”, dijo Rubenia a MCCI.

Comments

comments