Opinión – En mi opinión Ed. 752

EL RASTRO MUNICIPAL, PRIMERA PARTE

José Avilés Cuevas

Buen día mis estimados, finos y queridos amigos y lectores

Hoy quiero comentarles un asunto que es necesario comentar e informar porque con la construcción del nuevo rastro Municipal, se abatirán varios problemas, Taxco tendrá un mejor servicio referente a la carne que se consume y los tablajeros ya no tendrán queja respecto a las condiciones de insalubridad que existe en el Rastro actual.

No todo ha sido miel sobre hojuelas, a muchos de los tablajeros, no les gusta pagar lo que les corresponde por el Gas, el Agua, el huso del Rastro se escudan con varios pretextos, espero que ya no lo hagan.

Bien; les comento algo de lo que recuerdo:

En la Administración Municipal 1981-1983 que presidio el Ing. Ricardo Figueroa R. obtuvo un préstamo de BANOBRAS para la construcción de un Rastro Municipal aquí en Taxco, se compró el terreno en Landa a un Señor de apellido Santana, con lo que no contaba el C. Presidente es que los mismos tablajeros alborotaron el agua, convirtiéndose en un problema social.

Por respeto a que el tablajero que realizo este problema ya falleció no digo su nombre, convocó a los habitantes de la Cañada, Santa Rosa, Dolores, El Frayle y Cacalotenango, les dijo que se iba a contaminar el Rio y que ya no podrían utilizar el agua, se unieron los vecinos de esas comunidades y evitaron que el Rastro funcionara, convirtiéndose en un Elefante Blanco del Ayuntamiento.

Durante la Administración 1984-1986 que presidio José Fernando Benítez López, a este le tocó pagar la deuda con BANOBRAS, también le solicitó al entonces Gobernador del Estado Alejandro Cervantes Delgado, se le diera uso y se habilitara como una Secundaria Técnica, en toda esa Zona no había Escuelas Secundarias y se veía bien el proyecto, sin embargo tampoco se llevó a cabo.

Pasó la Administración de Don Manuel Saidi González y fue hasta la Administración que encabezó Enrique Martini Castillo, que obtuvo otro crédito de BANOBRAS y se compró la maquinaria para el supuesto nuevo Rastro Municipal, esta vez los vecinos tampoco dejaron que se llevara a cabo, aunque la inversión para esa obra había sido ampliada.

En otra ocasión que vino a Taxco el Gobernador Cervantes, en un desayuno que hubo en un Restaurante que estaba en La Plazuela de Los Gallos (Los Balcones) Don Manuel Saidi G. le propuso al Gobernador que en ese inmueble se instalara una empacadora de frutas.

Le dijo: los habitantes de la Montaña de Taxco, La Tenería, Santo Domingo, El Ahuacate, Membrillos etc. son comunidades que producen Durazno, Zarza, Ciruela y Guayaba de San Gregorio, en lugar de venderla toda en el Mercado Tetitlan, se podría hacer mermeladas, durazno en almíbar, enlatarlos y venderlos en Taxco a los Hoteles y Restaurantes locales.

A Cervantes Delgado le pareció buena la idea, dijo que se podrían enviar Técnicos Pecuarios para ver las condiciones en que se encontraban los árboles frutales, abonarlos, podarlos etc. comisionó al Dip, Fed. De ese tiempo Luis Jaime Castro q.e.p.d., que presidia un Programa de Generación de Empleos en Comunidades que se llamaba PIDER.

Hasta ahí quedó la instrucción, ya no supe nada, no sé qué fin tuvo, por qué no se llevó a cabo, simplemente; ahí quedó.

Ahora veo que ese Elefante Blanco lo utiliza Tránsito Municipal como depósito de vehículos que se lleva la Grúa de Transito (cuando sirve)

En mi modesta opinión, debe buscársele algo para que sea útil, al menos a esa Zona de Taxco, Cazahuates, Landa, etc. bueno desde la W hasta Landa o Cazahuates.

Creo se debe insistir en la empacadora, ahora que ya están en Taxco dos tiendas departamentales como Aurrera y Súper Che, se podría vender la fruta enlatada a esas empresas para su distribución en Taxco.

Se podría generar empleos sobre todo a mujeres, madres solteras, viudas o divorciadas.

Mañana continuamos con esto del Rastro.

