Opinión – Opinión Ed. 2601

Por Manuel Tello Zapata.

APAGANDO LA LUMBRE CON GASOLINA.

Las marchas que realizaron los trabajadores del Ayuntamiento de Chilpancingo aglutinados en dos sindicatos, para exigir que el Congreso local apruebe la revocación del mandato al Alcalde con licencia, Marco Antonio Leyva Mena, así como el cúmulo de muestras de repudio que se dan en los diversos sectores sociales de la capital, hacen necesario que MAL use un poco su cerebro y entienda que ya nada tiene que hacer como Presidente municipal.

Empecinado en regresar de grado o por fuerza, volvió a enviar otro documento al poder legislativo para que le autoricen el retorno. Leyva Mena argumenta que los cargos de ese tipo son irrenunciables. Desde luego que sí. Pero también se puede pedir licencia por tiempo indefinido, o la revocación del mandato, cuando se hace mal uso de la administración pública como lo hizo en este caso, Marco Leyva.

El propio Auditor Superior del Estado, Alfonso Damián Peralta, anunció que la ASE presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado, por ejercicio indebido del servicio público en contra de Marco Antonio Leyva Mena, por la extracción ilegal de documentos oficiales del ayuntamiento, aparte de que no ha solventado recursos por más de 61 millones de pesos, tan solo del ejercicio fiscal 2016.

En el propio Congreso local existe pleno conocimiento de las arbitrariedades y abusos que cometió este MAL alcalde y ni siquiera los diputados del partido que le dio todo (PRI), están dispuestos a darle su apoyo para que regrese a la silla presidencial de Chilpancingo. El propio dirigente estatal del tricolor, Heriberto Huicochea Vázquez, ha declarado que la fracción de su partido en el Congreso va a proceder con el juicio de revocación de mandato, si Marco Leyva insiste en regresar al cargo.

La falta de autocrítica es una muestra de falta de inteligencia. Quien no reconoce sus errores jamás podrá vivir en paz consigo mismo y con los demás. Es hora de que el Alcalde con licencia de la capital reflexione y no provoque más ira y repudio entre la población en su contra. Por otra parte, todavía tiene que enfrentar los procesos en su contra por la no solventación de sus cuentas públicas. No debe apagar la lumbre con gasolina. Punto.

EL DEBATE EN EL PARLAMENTO.

Contundente respuesta le dio durante la sesión del martes anterior en el Congreso local, la Diputada priísta Flor Añorve Baños, a la representante de MORENA, María de Jesús Cisneros Martínez, quien al tratarse el caso de la solicitud de regreso a sus funciones de alcalde de Chilpancingo, que envió Marco Antonio Leyva Mena, aprovechó para atacar con todo, y como es su costumbre, al Gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores, así como a la fracción priísta, de quien dijo que les salió el tiro por la culata al retirarlo (a MAL) del ayuntamiento.

La impreparada y boquifloja legisladora de MORENA, defendió a MAL sin aportar más elementos que sus dichos, asegurando que en defensa de la legalidad, y porque hay derechos que son constitucionalmente irrenunciables, si bien su licencia es indefinida por el resto de su mandato, se debe rectificar por respeto a la voluntad popular.

La diputada Flor Añorve abordó la tribuna para responder a su colega de Morena, diciendo que qué bueno que se reconoce la voluntad de la ciudadanía; pero que en el caso de Mariía de Jesús Cisneros, su llegada al Congreso surgió de un sorteo por tómbola, a propuesta de su líder López Obrador. Es muy conocido que la legisladora de Morena se ganó su curul por pura suerte de casino en una rifa populista, no por tener capacidad ni experiencia o preparación.

Por otra parte, la Doctora Flor Añorve Ocampo, quien ha sabido conducir al Congreso como como coordinadora general, mediante la aplicación diaria del diálogo y la construcción de acuerdos, podría solicitar licencia en fecha próxima, para buscar la candidatura a la presidencia municipal de Taxco de Alarcón, donde cuenta con arraigo, popularidad, y por su experiencia y trayectoria, es la mejor de quienes aspiran a dicho cargo.

