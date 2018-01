Opinión – El voyerista Ed. 2601

Por Alfredo Guzmán

¿La rebelión de los comunitarios?

La incursión en el poblado La Concepción del municipio de Acapulco, será motivo de análisis, discusión y presiones de todo tipo, por las circunstancias que ahí se juegan.

La aprehensión de Marco Antonio Suástegui, detonó lo que pudiera ser una rebelión de los comunitarios, más grande y quizá más espectacular que la que se originó cuando se detuvo a la comandanta de Olinalá, Nestora Salgado. La diferencia es que acá hay 8 cuerpos de personas del poblado, cuya acusación recae en la persona Marco Antonio Suástegui, su hermano y seguidores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC), acusados de fusilar a 8 ciudadanos de la Concepción.

Acapulco y su zona rural, es una zona rica en todo. Hasta en conflictos. La disputa del territorio es dura y generará fricciones por los intereses que ahí se juegan. Pero también hay cuestiones que rebasan las estructuras de poder, luego de que la CRAC-PC reclama ese espacio como parte de la influencia que le permite la ley 701 de Reconocimiento Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades indígenas del estado de Guerrero.

Y para presionar la liberación del líder detenido, ya se preparan acciones para mañana viernes, que buscarán presionar a las autoridades a su liberación. Se programan movilizaciones simultáneas en San Luis Acatlán, Ayutla de los Libres y Tlapa de Comonfort, argumentando que lo hacen por la defensa del sistema comunitario y castigo a responsables de los asesinatos y encarcelamiento de sus compañeros en la Concepción.

Se establece en el llamado que tomarán las agencias del Ministerio Público y Juzgados, cerrar las comandancias de policías y en caso de que no se liberen a sus compañeros, retener funcionarios del gobierno y canjearlos por los detenidos en la Concepción.

Lo anterior, es una provocación, y habrá que esperar que se conduzcan dentro de los márgenes de la ley, sino aquello puede ser el inicio de una situación mucho más compleja y en donde pondrían en peligro la viabilidad y permanencia de un sistema que funciona como la CRAC-PC, pero en donde la impunidad y los excesos cometidos, deben tener una sanción, de quien la cometa. Como al parecer sucedió ahora en la Concepción, municipio de Acapulco.

• ¿ Xavier Olea el duro?

Odiado por muchos y amado por otros, el Fiscal Guerrerense Xavier Olea, ha sido y dado motivos para ser considerado un personaje sui generis. Su estilo y actitud, en ocasiones lo han colocado en la picota de sus críticos, sobre todo cuando se va de la lengua. Hay quien aún está esperando que detenga al “Tequilero” sujeto que ha generado problemas en San Miguel Totolapan.

Pero alejado del bullicio y de la falsa sociedad, habré de mencionar algunas de sus acciones que me hicieron llegar, para en todo caso poder hacer un balance de su actividad en otro momento y cuando tenga acceso a lo realizado en otros gobiernos, para hacer un comparativo.

El informe indica que la Fiscalía de Guerrero hizo efectivas 2451 órdenes de aprehensión de Diciembre del 2015 a diciembre del 2017. Capturó a 151 personas acusadas de secuestro y desarticuló 24 bandas delictivas en el mismo periodo. Recuperó 2533 vehículos robados de Enero del 2016 a Diciembre del 2017. Atendió a casi 14 mil víctimas de delito y personas ofendidas. Localizó a 163 menores de edad reportados como extraviados en el periodo mencionado con anterioridad.

Así las cosas, el Fiscal de Guerrero ha estado presentando sus cifras, mismas que entregó a los diputados en su pasada comparecencia, luego del informe de labores del actual gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, quienes lo cuestionaron, lo presionaron y para todos tuvo respuestas. Algunas respuestas no fueron del agrado de los diputados.

Los diputados, de todos los partidos, hicieron cuestionamientos al Fiscal, derivado del ambiente de violencia que se vive en el estado y éste argumentó que se trabaja por alcanzar mejores estadios de convivencia. Buscando hacer más con menos, pues el presupuesto y la posibilidad de comprar equipos de alta tecnología en investigación, no siempre es el adecuado.

Además habría que buscar lo realizado en el periodo inmediato anterior, o sea con Ángel Heladio Aguirre Rivero y confrontar los datos. Para así poder hacer un comparativo. So long

