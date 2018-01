Opinión – En mi opinión Ed. 2600

EL TURISMO Y LA ARTESANIA EN TAXCO

José Avilés Cuevas.

Buen día mis queridos y apreciables lectores y amigos, como les va en estos días con los cambios de clima? por las mañanas frio que cala, al mediodía un sol quemante y por la tarde/noche otra vez frio, las gripes a la orden del día.

Bueno les platico:

Allá por la década de los años 70´s trabajé en el Hotel de la Borda, era la época dorada del turismo, los Gerentes del Hotel eran Manuel Saidi González y Luis Michelini Pineda.

En ese tiempo no había papá gobierno para pedirle que promocionara Taxco, el dueño del Hotel Borda, el Victoria y el Rancho Taxco era el Sr. James Dubin, sus agencias de viajes Trade Win Tours y MTA promocionaban los Hoteles.

Don Manolo viajaba mínimo una vez a la semana al D.F. para visitar las Agencias de Viajes Garza Travel, Pérez Pérez y Pérez, Betanzos, México Kanko, VIASA (Viajes Americanos) AMEXCO (American Express)y otras más que ya no recuerdo.

Las empresas transportadoras, como Cartan Tours y otras ofrecían sus servicios a la Cadena Dubin.

En ese tiempo en el Borda comían a diario mínimo 300 turistas, Internacionales todos, las platerías recibían turismo que compraba artesanía en plata.

Los magnates de la platería en ese tiempo Don Pedro Pérez, vendían a diario enormes cantidades de artesanía, las platerías del Centro casi igual.

Pero; ¿Qué pasó? ¿Por qué se cayó el turismo? ¿Por qué se desplomo la venta de artesanía?

Bueno, En Mi Opinión el comerciante Taxqueño y al Artesano nunca se han puesto de acuerdo en cómo trabajar y la disparidad en los precios de la artesanía varía de acuerdo a la forma que tiene el vendedor de perjudicar o ganarle la clientela a su competidor o vecino de algún negocio establecido.

Esto no lo digo yo, esto lo arrojo un estudio que vinieron a realizar cuando Marcos Parra fue Presidente Municipal, vinieron de Vicenza, Italia y de España, de Barcelona para ser más exactos.

Aunado a esto, hubo o hay dueños de Tiendas, que van a las Agencias de Viajes, le dan una fuerte cantidad de dinero al dueño, le ofrecen comisión al Guía y una propina al chofer que opere el vehículo de transporte.

Pero eso no dicen vamos a prorratear estos gastos de las ganancias, nooo ese dinero se lo suman a la mercancía de plata que tienen en las mesas, lógico el precio de duplica o hasta más.

Luego entonces; ¿Quién ha matado a la gallina de los huevos de oro?

Por otro lado los artesanos; ¿cuantas veces nos hemos enterado que tal o cual artesano platea y quinta con .925 artesanía que fabricó en alpaca?

Y el colmo fue con los llamados factureros.

A cuanto ascendió el fraude contra Hacienda Federal de parte de estos jóvenes?

Regresando al problema de Turismo:

Lo que es la actual Delegación de Turismo, la instauró Don Alejandro Cervantes Delgado, pero como Sub Secretaria de Turismo, la primer Sub Secretaria fue Delia Ortiz Bustos, bien; esa oficina llamaba todos los días por la mañana a los Hoteles de Taxco para saber la ocupación que habían tenido, así se tenía cautiva la ocupación real.

El problema fue que varios de los dueños de los Hoteles nuevos no están afiliados a la Asociación de Hoteles y Moteles entonces no hay datos exactos, aunado a esto el Borda ya no tiene los cuartos que tenía, el Victoria tampoco, el Rancho Taxco ya no existe, luego entonces, creo que los números actuales, pueden ser cuentas alegres.

Respecto a la construcción de la Autopista Zacapalco-Taxco.

Don Manolo ya no estaba en el Borda, nos habíamos ido a trabajar a La Hacienda del Chorrillo, Cervantes Delgado creo el Centro de la Gastronomía Guerrerense.

Ahí llegaba en ocasiones José Francisco Ruiz Massieu, en ese tiempo Oficial Mayor de la S.S.A. él tuvo la idea de construir una carretera que acercara más a Taxco del D.F. habían creado un nuevo programa que se llamaba Tour Sol. (Turismo social) y la idea de Ruiz Massieu era que ese turismo se desplazara más rápido rumbo a Taxco.

Don Manolo le decía veladamente que no, que mejor ampliaran la carretera Federal, que esta era un atractivo turístico más, que quien manejaba esa carretera por la mañana, no iba a querer manejar de regreso el mismo día, que si abrían la autopista la gente iba a llegar a Taxco temprano, y se regresarían al D.F. por la tarde que llegarían con su pan bimbo, su mayonesa y jamos. Se harían sándwiches en el Zócalo de Taxco, generarían basura, no comprarían artesanía, no se hospedarían y gastarían muy poco.

Que fue lo que sucedió.

Bueno eso se los platico porque me tocó vivirlo.

Por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA.

joseavilesenmiopinion@hotmail.com

