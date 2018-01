Opinión – La opinión de Hugo Figueroa Ed. 751

NO VOY CON LA DERECHA

Hugo Figueroa Ocampo.

Desde 1992 he participado como representante del PRD ante las instancias electorales. Han sido años de trabajo en ese ámbito siempre con la finalidad de velar por los derechos de nuestros candidatos de la izquierda. Desde Félix Salgado Macedonio como nuestro candidato a gobernador en el 93 y 99, cuando el PRI nos cometió fraude electoral, hasta la elección de 2015, estuve ahí, defendiendo, capacitando a los representantes generales y de casilla, debatiendo en las sesiones del Consejo Distrital con los representantes de los otros partidos, proponiendo para mejorar los procesos electorales, cuidando las actas y las urnas durante los cómputos distritales, impugnando resultados y cuidando el respeto a nuestros triunfos.

Las cosas han cambiado, sobre todo por las alianzas de todo tipo de nuestros dirigentes nacionales y estatales del PRD con las derechas del PRI y el PAN. Firmaron el Pacto Contra México, atacan a las otras izquierdas hasta físicamente como en la ciudad de México; con bombo y platillo anuncian su respaldo al fascista Ricardo Anaya y hasta nos amenazan a los que disentimos de esa vergonzante candidatura de sancionarnos y negarnos el derecho de aspirar a alguna candidatura local.

Por eso y muchas cosas más, he decidido presentar mi renuncia como representante ante la instancia electoral, porque no estoy de acuerdo en apoyar sobre todo a nivel federal a un candidato del PAN y obstaculizar el cambio verdadero que nuestro país necesita. Seguiré militando en el PRD para rescatarlo de los traidores a las izquierda.

A continuación transcribo mi renuncia ante la representación estatal del sol azteca:

REPRESENTACION DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA EN EL ESTADO DE GUERRERO.

PRESENTE.

Los suscritos CC. Hugo Figueroa Ocampo y Alejandro Padilla Fuentes, Representantes propietario y suplente, respectivamente, del PRD ante el 21 Consejo Distrital Electoral, nos dirigimos a usted para manifestarle que por motivo de la alianza electoral con el PAN, sobre todo a nivel federal, para las elecciones del uno de julio del presente año, y debido a que consideramos a esa alianza como un atentado a los principios e ideales de la izquierda, hemos decidido presentar nuestra RENUNCIA A DICHA REPRESENTACION ANTE LA INSTANCIA ELECTORAL, con cabecera en la ciudad de Taxco, manifestando que seguiremos militando en el PRD con el objetivo de rescatarlo y retomar el camino de la lucha social, de que sea un partido instrumento de la sociedad y no aliado de las oligarquías de la derecha como actualmente lo han convertido los dirigentes nacionales y estatales del sol azteca.

Sin otro asunto, nos es grato enviarles un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

HUGO FIGUEROA OCAMPO, Representante propietario.

ALEJANDRO PADILLA FUENTES, Representante suplente.

Taxco de Alarcón, Guerrero, a 04 de enero de 2018

