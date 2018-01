Opinión – En mi opinión Ed. 2597

LOS CAMBIOS FISICOS DEL SER HUMANO

LO RACIONAL Y LO IRRACIONAL.

José Avilés Cuevas.

Buen día mis queridos y bien ponderados amigos y lectores, cantaba la Roció Durcal; Como han pasado los años, que mundo tan diferente…

Ya estamos en el 2018, la juventud, la niñez y hasta algunos de nosotros los adultos mayores hemos cambiado.

El léxico de los jóvenes incluyendo a las damitas es soez, corriente y hasta vulgar, cuando en mi época de niño mi madre me iba a permitir expresarme como lo hacen ahora los adolescentes, pero en fin las épocas cambiaron, la tecnología avanzó, nos alcanzó y en algunos casos nos ha rebasado.

Bueno el día de ayer estaba yo sentado frente a esta máquina del demonio, cuando leí un mensaje de Enrique Martini Castillo, textualmente dice; NO PASARA LA REELECCION DEL ALCALDE TAXCO.

Lo leí y me sonreí, hace algunos meses un amigo mutuo (de Enrique y mío) acordamos que no volvería a escribir nada que se relacionara con Enrique.

A la fecha no lo había hecho, a pesar de sus continuos desfogues viscerales de Taxco.

Seguidamente vi que el Médico Veterinario Ignacio Figueroa le contestó lo escrito, y a los pocos minutos Enrique arremete contra el buen Nacho con furia desmedida, imagino que no le gustó lo que escribió Nacho que no fue ni ofensa ni agravio, pero el de tiempo completo lo menos que le dijo fue Burro.

En lo particular, ni me beneficia ni me perjudica el tema, lo que si recordé otros tiempos cuando Enrique con su presunción acostumbrada decía:

Yoooo; estoy acostumbrado a pelearme con gente de altura, con Gobernadores, me he peleado con Ángel Aguirre, con René Juárez no voy a pelear con cualquier pendejo.

No sé si a Enrique ya lo alcanzó la senilidad, porque lo que le escribió ayer a Nacho Figueroa lo hizo con la víscera no lo hizo con el cerebro.

Voy a reproducir parte de lo escrito sin una coma de mas ni de menos y verán que no isló bien lo que estaba pensando o lo que quiso decir.

PERO COMO TU SOLO SABES DE MATANZA EN EL RASTRO, NO ENTIENDES DE POLITICA. EN FIN PLATICAR CONTIGO ES PERDER EL TIEMPO. PORQUE NO ADEMAS NO RESPETAN EL DERECHO DE OPINAR ASI QUE VEO QUE COMO PIENSAS, COMO VETERINARIO BURRO PORQUE LO HAY INTELIGENTES, SIGUE ESCRIBIENDO PARA QUIEN TE PAGA. En esto creo entender que Enrique ataca porque a él no le pagan.

¿Me equivoco?

Después de esto borró lo escrito por Nacho.

¿Pero qué necesidad hay de que un Doctor se exhiba ante los que aún creen en él?

Me hizo recordar al Peje en las pasadas elecciones del EdoMex.

Al candidato del PRD Juan Zepeda, casi nadie, con excepción de Ciudad Netzahualcóyotl lo conocía, sin embargo el Peje se subió al Ring con él y lo catapulto hasta el tercer lugar de las votaciones, hoy todos saben quién es Juan Zepeda.

Se imaginan que pasaría si escribiera y recibiera el alud de comentarios que recibe su servidor?

Ya no tuviera amigos en Face.

Ahora ya no se pelea con personajes, ahora ya pelea con gente común y corriente.

Bueno pasemos a otro asunto.

He visto en estos días que voy a Taxco, que hay bastante gente en el Zócalo, en las Calles, quiere decir que la temporada vacacional fue muy buena, espero que ahora los comerciantes no se quejen, debemos reconocer que tanto el Gobernador del Estado, la Secretaria de Turismo del Estado y las Autoridades Municipales, trabajaron acorde a las exigencias y necesidades de los taxqueños.

Otra cosa: He estado pasando muy seguido por Capilintla, he recordado aquel triste episodio del hundimiento de esa Zona, me tocó ver como Protección Civil Nacional y Estatal dictaminaron Zona inhabitable ese lugar sin embargo veo que ya hay Restaurantes, casas expendedoras de pisos, estacionamientos y diferentes tipos de comercio.

Recuerdo que IMMSA pagó por esos terrenos una buena cantidad de dinero, toda esa franja es propiedad de IMMSA.

¿Porque y quien permitiría esos asentamientos?

Bueno esta es Mi Opinión.

POR HOY ES TODO Nos leemos la próxima

joseavilesenmiopinion@hotmail.com

Comments

comments