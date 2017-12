Se suma el PRD al Pacto de Seguridad

El problema de Guerrero no es político, es de seguridad pública y la suma de todas las fuerzas políticas es fundamental para concretar la construcción del pacto por la seguridad, por ello mi llamado como gobernador es a cerrar filas, expresó Héctor Astudillo Flores al reunirse con diputados locales, presidentes municipales y el Comité Directivo estatal del PRD.

Dándole continuidad al diálogo con partidos, el Ejecutivo guerrerense encabezó un encuentro por poco más de dos horas con la dirigencia del Sol Azteca, a quienes se les presentó un panorama del estado que guarda la seguridad pública, las acciones y logros que se han tenido en la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado.

Reunidos en la Sala de la República de Casa Guerrero, el mandatario estatal reconoció que “Guerrero tiene un problema serio, no es político, es la seguridad pública”. Se dijo convencido que recuperar la seguridad, no se logrará con más patrullas o tener más policías, sino invertirle en el tema social.

En su turno, el coordinador de los presidentes municipales del PRD, Pablo Higuera Fuentes, manifestó que para que la ciudadanía tenga confianza en las instituciones se tienen que dar resultados principalmente en materia de procuración de justicia, que se procese a los que cometen ilícitos.

Higuera Fuentes, abundó: “Estoy convencido que si todos cerramos filas, si se puede, y hoy venimos a decirle que vamos a caminar con usted, estamos comprometidos con Guerrero y lo que pueda hacer el PRD, lo vamos a hacer por la paz y la armonía en Guerrero”.

En su turno, el presidente estatal del PRD, Ricardo Barrientos Ríos, celebró este diálogo abierto para buscar coincidencias y hacer propuestas que mejoren la seguridad de los guerrerenses.

Entre las propuestas destacan el revisar las políticas públicas y sociales, reorientar recursos e inversiones para las regiones, aprovechando su potencial productivo, reduciendo así la brecha de desigualdad en el estado, analizar el tema de los resultados en las áreas de impartición de justicia, así como tener un mayor acercamiento con los presidentes municipales para concretar en el mediano plazo este pacto.

El dirigente perredista acotó que “hemos acudido a este llamado porque la sociedad guerrerense nos exige, hoy quienes hacemos política en el estado estamos obligados a sumarnos para lograr la reestructuración del tejido social”.

El alcalde de Zihuatanejo de Azueta, Gustavo García Bello, agradeció el respaldo que el gobierno del estado dio a su municipio “que se estaba complicando en el tema de la seguridad, se tomaron medidas drásticas pero les puedo decir que en el tema de la seguridad, estamos satisfechos con lo que se viene llevando a cabo”.

A la reunión asistieron el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame; el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes; la secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Nibya Solís Peralta; el Fiscal General del Estado, Xavier Olea Peláez; la coordinadora de la bancada perredista en el Congreso local, Erika Alcaraz Sosa; el secretario general del PRD, Alberto Catalán Bastida, diputados locales, presidentes municipales e integrantes del Comité Ejecutivo estatal del PRD.

