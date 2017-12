En mi opinión Ed. 2890

MIS RENCORES, TRAUMAS O COMO SE LLAMEN.

José Avilés Cuevas.

Buen día mis estimados, finos, amigos y lectores, aquí al píe del cañón escribiendo algo que deseo explicarles, no piensen que trato de tener siempre la razón, es algo que solo lo hago por respeto a ustedes pero que; insisto, intento comprendan mi forma de ser y de actuar.

Una gran mayoría de ustedes queridos lectores, sabe que anteriormente, milité un poco más de 40 años en el PRI, sin embargo desde que ingresé a trabajar al Ayuntamiento Municipal, logre entablar amistad fuera de partidos políticos con quienes representaron a su partido como regidores en la Comuna Taxqueña.

Así conocí a distinguidos militantes de otras corrientes políticas en Taxco, algunas veces opinamos de nuestros diferentes puntos de vista partidarios pero nunca llegamos a ofendernos ni a insultarnos.

Cuando fue Presidente Municipal Enrique Martini, tuve la oportunidad de conocer y tratar a Sindicos y Regidores de oposición como Marcos E. Parra Gómez, Don Israel Estrada Díaz, el Prof. Miguel Vicario todos ellos militantes del PAN , Doña Ernesta egresada del movimiento Social encabezado por Lorenzo Serrano (qepd) por el Partido del Gallo Colorado PSD, al igual que Ángel Ocampo Magadan, el PRD no tenía presencia y no tuvo Regidores, posteriormente ya en la Administración Municipal encabezada por Marcos E. Parra, los Regidores del PRI fuimos Flor Añorve Ocampo, Álvaro Burgos Barrera y el que esto escribe, por Acción Nacional estaban, Fito Peralta, Eutimio García, Antonio Gallegos, Carlos Guerra, Esteban Villalobos y Doña Guillermina Gómez G. del Partido Verde estaba Hermila Palacios Pascual y del PRD Concepción Coria y el Prof. Servando García P.

Con todos ellos trabé una amistad, incluso con Ramiro Jaimes tuve una buena amistad, funcionarios, como Liberato Cabrera, Edgar Córdoba, Benito García Meléndez, Edmundo González y todos los funcionarios. Fuera del Ayuntamiento tengo amistad con los Hermanos Arciniega del PRD, con Servando Cambray, con Hugo Figueroa, Crescencio Fritz, Miguel Rodríguez y más distinguidos perredistas, panistas, priistas, verde ecologistas y con nadie me he confrontado, tampoco los he ofendido, vilipendiado ni nada por el estilo.

Con Ramiro Jaimes es diferente, cuando Marcos Parra lo llevó al Ayuntamiento, votamos para que fuera funcionario, él era Taxista y locutor, cuando nos encontrábamos o coincidíamos me decía textualmente; “DESDE LA MUY NOBLE Y LEAL COMUNIDAD DE TEHUILOTEPEC” y nos saludábamos con agrado.

El giro de nuestra amistad se dio cuando él fue Presidente Municipal, durante una solicitud económica de mi pueblo al Ayuntamiento para celebrar una de las semanas culturales dedicadas a Don Francisco de la Borda, afectuosamente nos recibió en el Ayuntamiento, nos entregó una aportación muy buena para el festival, lo que no sabíamos que estaba fraguando junto con Alfonso Figueroa y Alejandro García Maldonado, el despojo de 162 hectáreas de terreno de Tehuilotepec, que ya los funcionarios del Ayuntamiento, habían elaborado un deslinde catastral, apócrifo, un plano de sub división amañado y que nos estaba clavando un puñal por la espalda.

El gran problema de esta acción es que en los terrenos afectados, se encuentran los manantiales que surten de agua la comunidad.

La Copropiedad ha gastado una fuerte cantidad de dinero en el Juicio, Alfonso Figueroa mediante mojada de mano a los peritos, a los Jueces inclusive a un Magistrado, logró un tiempo que la balanza se inclinara hacia su lado, pero afortunadamente nos dimos cuenta de ello y logramos emparejar la balanza.

Ese es mi rencor contra Ramiro, sabemos que Alfonso Figueroa gastó bastante dinero en la campaña de Ramiro y esa fue la manera de reponerlo, prestándose Ramiro a esa acción vergonzosa, al igual que sus funcionarios.

Por eso siempre, que asome la cabeza Ramiro para una acción política, encontrara mi pluma y mi espacio para descalificar tal o cual acción.

De una cosa si estamos seguros en Tehui:

Nunca, nunca pero jamás permitiremos que Alfonso tome posesión de esos terrenos que él sabe que no son suyos.

Primero muertos que permitir que se posesionen.

Y como dice la frase aquella muy conocida por todos nosotros.

“JAMAS ANTE EL PODER ME HUMILLO, SERE CADAVER PERO NO FUN….”

Bueno por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA

joseavilesenmiopinion@hotmail.com

