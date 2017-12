Derechos de las Personas con Discapacidad deben tener más justicia social

Chilpancingo.- La diputada Isabel Rodríguez Córdoba propuso una iniciativa de Ley para la Atención, Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Estado, que plantea para este sector vulnerable un mayor acceso a la justicia, mejores condiciones de salud y educación, oportunidades de trabajo y apoyos económicos para la vida independiente.

En tribuna, la diputada manifestó que a pesar de que el Estado ha aplicado programas y acciones en beneficio de este grupo, no se han podido lograr todos los objetivos establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como el acceso a infraestructura especial, educación de la población para respetar los beneficios en el transporte público y espacios designados en los estacionamientos públicos.

Esto, añadió la legisladora, impide su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás, sin dejar de señalar que algunas de estas personas tienen más de una forma de discapacidad.

Señaló que la población con discapacidad demanda acceso a la justicia, mejores condiciones de salud y educación, oportunidades de trabajo, apoyos económicos, acceso al deporte y a la asistencia social, además de accesibilidad en instalaciones públicas o privadas, transporte, vivienda adaptada, tecnologías de información y soportes de comunicación.

Dictámenes

En una segunda sesión, se aprobaron las Leyes de Ingresos para los municipios de Pedro Ascencio Alquisiras, Xochihuehuetlán, Tetipac, Atlamajalcingo, Ahuacuotzingo, Atoyac, La Unión, Zirándaro, Huitzuco, Alpoyeca, Teloloapan, Leonardo Bravo, Cochoapa, Tlalixtaquilla, Benito Juárez y Juchitán para el ejercicio fiscal del próximo año.

También se aprobaron las Tablas de Valores Unitarios de Uso de Suelo y de Construcción que servirán de base a los ayuntamientos de Arcelia, Buena Vista, Copalillo, Coyuca de Catalán, Heliodoro Castillo, Tlalchapa, Benito Juárez, Huitzuco, Juchitán, San Miguel Totolapan, Tlalixtaquilla, Cuajinicuilapa, Leonardo Bravo, Azoyú, Cutzamala, Mochitlán y Tlapehuala, y no se aprueba la del municipio de Atlamajalcingo.

De primera lectura quedaron los dictámenes de Ley de Ingresos para los municipios de Tecoanapa, Atenango, Xalpatláhuac, Malinaltepec, Chilapa, Mártir de Cuilapan, Cuautepec, Huamuxtitlán, Ayutla, Apaxtla, Taxco, Iguala, Zihuatanejo, Chilpancingo, Igualapa y Copanatoyac, para el ejercicio fiscal 2018.

Asimismo, las Tablas de Valores Unitarios de Uso de Suelo y de Construcción que servirán de base a los ayuntamientos de Pedro Ascencio Alquisiras, Atoyac, Cochoapa, Ometepec, Ayutla, Ahuacuotzingo, Atenango, Tixtla, Xochihuehuetlán, Tlacoapa, Alcozauca, Malinaltepec, Mártir de Cuilapan, Huamuxtitlán, Cuautepec, Tecpan, Tetipac, General Canuto A. Neri, Olinanlá, Copala, Ajuchitlán, Acatepec, Atlixtac, Cocula, Florencio Villarreal y Zirándaro.

Además de Tecoanapa, Xalpatláhuac, Coahuayutla, Marquelia, Teloloapan, Pungarabato, Tlapa, Apaxtla, Alpoyeca, Chilapa, Taxco, Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo, y no se aprueba la del municipio de Metlatónoc.

