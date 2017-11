En mi opinión Ed. 2586

EL DESTAPE DE JOSÉ ANTONIO MEADE.

José Avilés Cuevas.

Buen día mis queridos y amables lectores y amigos, amaneceres y atardeceres fríos, estamos a 16 días de que comiencen las Posadas y a 12 días de iniciar el maratón Guadalupe – Reyes, el Mole en Guadalupe el día 12 y la fiesta de mi Pueblo Tehuilotepec, el 24 y 25 de Diciembre, los tiempos han pasado y las cosas han cambiado, el gusto por el jaripeo se ha encarecido y ya no se pueden realizar Jaripeos diarios como pasaba hace algunos ayeres.

Con todo esto, la fiesta de Tehui ha ido decreciendo año con año.

Bueno hablemos de otra cosa:

Como dice la canción de Pancho López, “lo que tenía que pasar, pasó” el día de antier el PRI Nacional dio a conocer que José Antonio Meade es el Precandidato a la Presidencia de la Republica, para los priistas que se precien de serlo y que conozcan la metodología de selección de candidatos así como algunos artículos de los Reglamentos del PRI sabrán que desde que se quitaron algunos candados que existían, la selección del candidato estaba encaminada a que fuera un externo, (José Antonio Meade) así que no es sorpresa.

Lo que si me llamó la atención que, contrariamente a lo que habían hecho otros candidatos anteriores, Meade lo primero que hizo después de su renuncia a la Secretaria de Hacienda, fue visitar a todos los sectores del PRI, para solicitar el aval y el apoyo de todos los sectores del partido, así lo vimos con los obreros de CTM, los Campesinos de CNC , las clases populares de CNOP, el OMPRI, los jóvenes inclusive le escuche decir que buscara a la ex Gobernadora de Yucatán Ivonne Ortega para dialogar con ella.

No olvidar que Ivonne es la representatividad de la oposición al interior del PRI.

Me pareció que Meade, sin ser priista, actuó como si lo fuera pues con esa actuación, le dio la mejor engrasada que se le pudo dar a la maquinaria priista y esta, quedará lista con otros movimientos que se le vayan dando en los próximos días.

Se vio que la “CARGADA” esta con José Antonio Meade, y esto comienza a preocuparles.

Las declaraciones de otros aspirantes no se hicieron esperar, Margarita Zavala dijo, que con el dedazo, el PRI había regresado a la pre historia, yo creo que lo que más le preocupa es que algunos panistas, dijeron que van con Meade.

El Peje, dijo: que con Meade PEMEX había dejado de producir más petróleo y que Meade es el autor del gasolinazo.

Me gustaría saber si AMLO aceptará un debate con José Antonio Meade, este no será Priista de raíces, pero es un hombre que conoce el entripado de la Economía y las Finanzas de México, como muy pocos y AMLO no es de los pocos.

Creo que Meade, junto con Ildefonso Guajardo y Videgaray son quienes más conocen ese tema.

En fin, ya se conoce el ungido del tricolor y

ahora esperemos a conocer el ungido de la Coalición PAN, PRD Movimiento Ciudadano, aunque todo apunta a que ese Movimiento va rumbo al fracaso, pues a diario salen prietitos en el arroz en contra de eso, comenzando por Mancera.

Ahora; ¿porque creo que les preocupa la designación de Meade?:

Ya mencioné que su paso por las Administraciones del PAN (con Fox y con Calderón) lo hizo mantener relación de amistad con varios cuadros Panistas quienes le han manifestado su simpatía y ofrecido su voto.

¿El Peje?

Este no puede acusar de corrupto a Meade, no es Priista de origen, así que no le va a poder poner bien el saco, solo espero que si se da algún debate entre ellos, sea eso un debate de ideas, no ataques personales ni al partido solamente.

La Retórica y el discurso del Peje tiene 18 años que lo venimos escuchando y es lo mismo.

¿En el PAN?

Pues también esperaremos lo mismo de Anaya, será excelente ver al Peje frente a Herr Anaya.

¿Quién destilara más veneno?

En fin ya hubo humo blanco, ya sabemos quién será el abanderado tricolor, ahora a esperar quienes serán los otros, solo se conocen dos.

Veremos y comentaremos.

Por hoy es todo y no se olviden, tan solo es MI Opinión.

NOS LEEMOS LA PROXIMA.

