El voyerista Ed. 2585

Por Alfredo Guzmán

¿Se enojaron los de Morena?

Ahora resulta que no les gustó a los del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) el precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) José Antonio Meade Kuribreña.

Querían a otro y no se los dieron y por ello, andan que no los calienta ni el sol.

Es entendible que la propuesta de José Antonio Meade Kuribreña, por el Partido Revolucionario Institucional, fue pensada en función de sus bondades y sus pocos negativos, en comparación con cualquier priista de hueso colorado. Meade, no es aún ni siquiera priista. Es un ciudadano, con alto coeficiente intelectual, con experiencia administrativa y especialista en finanzas. Casi nada.

Con lo anterior, se inicia a cerrar el ciclo que permitirá saber en breve contra quiénes se enfrentará Andrés Manuel López Obrador, quien desde hace 15 años, anda en campaña y sigue tan campante.

El destape de José Antonio Meade, sólo fue una sorpresa, para los que deseaban un candidato priista, para achacarle todo lo que ocurre en campañas políticas.

Desde el domingo por la noche Meade, se convirtió en Tendencia en las redes sociales y desde esa fecha, no hay otro apellido que se repita más.

Ahora sólo falta que el PRI lo concrete como candidato y que los priistas que aún no lo asimilan, lo hagan. Aunque el ritual, luego de iniciarse, termina con la novedad de que el PRI ponderó a un ciudadano sin partido, con una excelente preparación educativa y un elevado coeficiente intelectual, pero además un ex funcionario experimentado; a diferencia de un político hábil, inteligente, pero con saldos que no se pueden borrar de la noche a la mañana.

El mensaje del PRI con Meade, es que se rompe con la propuesta y resultado del candidato, pero no con las formas. El destape, siguió un curso previsible y las redes sociales hicieron lo suyo.

Hoy, los espacios se llenaron con José Antonio Meade Kuribreña, quien es la propuesta aún sin concretar como candidato priista, contra el único candidato que está cantado desde hace 15 años en la figura de Andrés Manuel López Obrador, ahora por la organización Morena.

A partir de ayer, la figura de José Antonio Meade Kuribreña, emergió como precandidato y hasta el momento no se ha observado algo que se ligue a un rechazo, sino por el contrario, el PRI, le apuesta a que los panistas inconformes con Anaya, y las legiones sin partido anti Amlo junto, a la estructura priista, pueden permitirle al actual partido gobernante, fortalecer sus aspiraciones de mantenerse en el poder.

La moneda está en el aire y sin duda que en breve podrán medirse los cambios en las tendencias electorales que se tenían hasta hace poco, cuando sólo había un solo candidato en campaña.

Sólo para recordar que al actual gobernador del estado de Guerrero, Héctor Antonio Astudillo Flores, quien le tomó protesta como tal, fue precisamente el en ese momento, Secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade Kuribreña y desde ese momento se han sucedido infinidad de acercamientos, encuentros, acuerdos y relaciones institucionales con el Ejecutivo estatal y con las necesidades que ha demandado el estado, como recientemente con los fenómenos naturales que azotaron Guerrero.

Quizá sea sólo para el anecdotario, pero sin duda los tres funcionarios que fueron mencionados como posibles precandidatos a presidente de México por parte del PRI, Miguel Osorio Chong y Aurelio Nuño Mayer y José Antonio Meade Kuribreña, son funcionarios que constantemente estaban cerca de la problemática de Guerrero. Más Osorio Chong, por la seguridad y Meade Kuribreña por la cuestión social y menos Aurelio Nuño por la educación, pero son gente que conoce la problemática de los guerrerenses.

Definidos los precandidatos del PRI, José Antonio Meade Kuribreña y Andrés Manuel López Obrador por Morena, a quienes sólo falta la formalidad del ungimiento, la carrera presidencial, ahora si ya tiene competidores reales.

Con lo anterior, se fortalece el escenario de tercios políticos electorales. Quien logre más alianzas, ganará.

Y en el ínter, podrían aún definir los Senadores, quién sería el nuevo fiscal anticorrupción. Y los diputados de Guerrero, buscarían allanarse a las propuestas que avancen.

Comments

comments