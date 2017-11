Chilpancingo.- Para disminuir los índices de deserción escolar en los niveles educativos medio y medio superior, el diputado Mauricio Legarreta Martínez propuso adiciones a la Ley de Educación del Estado.

Además, la adición a la Ley de Educación contempla que el Sistema Educativo Estatal cuente con un sistema de innovación tecnológica que permita la obtención de certificados, constancias, diplomas, títulos o grados académicos a través de sistemas electrónicos con validez oficial, que permitan a los jóvenes guerrerenses que se encuentren fuera de la entidad obtener su documentación concerniente a su escolaridad de manera fácil, práctica y veraz.

Esto debido a que actualmente los niños y jóvenes abandonan los centros educativos por distintos factores, entre los que destacan la violencia, desintegración familiar, bullyng, incorporación a la vida laboral para contribuir al gasto familiar o por emigrar a otro estado de la república mexicana o al extranjero, y al cambiar de domicilio carecen de documentación que acredite el grado académico cursado, lo que trae como consecuencia la deserción escolar.

Por ello, la iniciativa que está siendo analizada por diputados de la Comisión de Justicia tiene como propósito que el Estado garantice a los jóvenes que no puedan cursar el Sistema Escolarizado, que continúen su educación a través de las modalidades: No Escolarizada (estudiantes que no asisten a la formación en el campo institucional) y la Mixta (combinación de la escolarizada y no escolarizada, de manera presencial o no presencial), misma que se otorgará a través del Instituto de Educación Digital en el Estado de Guerrero.

“La educación es el principal instrumento para el desarrollo del individuo, para participar en todos los ámbitos de la sociedad como ciudadanos activos. Además es la vía para crear una sociedad con menos desigualdad, fortalecer la convivencia democrática y garantizar el respeto a las libertades individuales y el crecimiento de la cohesión social”, finalizó el legislador del PVEM.

Comments

comments