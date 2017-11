En mi opinión Ed. 2584

DIFERENTES PUNTOS DE VISTA

José Avilés Cuevas.

Buen día mis queridos y amables lectores, ya se comienza a sentir el frio invernal por las mañanas, como estamos con los cambios climáticos que hemos sufrido como el recién temporal de lluvias, esperemos a ver cómo será este Invierno.

Anoche vi el partido de Fut Bol Cruz Azul – América, empate sin goles, ojala y los Cementeros anoten siquiera un gol el próximo Domingo en el Azteca, así le dificultarían más el paso a las Águilas.

He seguido con detenimiento la alianza o frente o como le quieran llamar que hicieron a nivel nacional PAN, PRD y CONVERGENCIA, hasta el día 22 de Noviembre todo iba bien, pero ayer 23 de Noviembre, escuche unas declaraciones de Miguel A. Mancera Gobernador de la Ciudad de México donde dice que el pretende ser el Candidato del PRD a la Presidencia de la Republica, y con esto levanto la polvareda.

Alejandra Barrales, dirigente nacional del PRD, había declarado dos días con anterioridad, que; el candidato de la Coalición podía ser externo, incluso dijo que había un intelectual, un académico y otra persona, (no dijo nombres) que podían ser ungidos como candidato, pero la declaración de Mancera echo por tierra todo lo dicho.

Inmediatamente un Legislador del PAN alzó la voz y dijo:

El candidato tiene que ser un panista, pues el PAN Gobierna doce Estados de la Republica y tiene más presencia a nivel nacional, lógico este Legislador es gente de “Herr” Ricardo Anaya, quien hasta la fecha se ha mostrado modosito supuestamente acatando todo lo que se ha manejado al interior de la Coalición,

El PANAL ya dijo que no va con ellos, el PT va con MORENA el VERDE con el PRI, luego entonces; ¿Qué ira a pasar al interior de este grupo político?

Alejandra Barrales, quiere ser Candidata a la Gubernatura de la Ciudad de México, contra la Sheinbum.

Hagan sus apuestas.

Bueno eso pasa a nivel Nacional, no se ponen de acuerdo, a nivel Municipal aún no se publica pero casi es lo mismo, el Frente sugiere al C.P. Marco Sierra, pero dos activos del PAN como son Venancio Díaz Arroyo y Andrés Bahena, tienen ya bastante tiempo en campaña, discreta, pero campaña al fin.

También falta que se suba al Ring Ramiro Jaimes quien no se resigna a estar fuera de la jugada.

El PRD realmente no tiene activos de peso, lo fuerte del PRD solo se dará a nivel Estatal, CODUC hará sentir el peso político que tiene, Sebastián de la Rosa ha hecho buen papel y su colaboradora, la ex Regidora Ivet Díaz podría o tiene amplias posibilidades de ser ungida como Diputada Local.

En la Administración Municipal ni al PRD ni a MORENA les veo posibilidades de pelear la Silla de Doña Leonor, tampoco alguna Curul Estatal, sus pleitos internos no les permiten unirse, bueno; ya ni el movimiento Jaguar se ve o se escucha tal o cual acción.

Pero en fin veremos y opinaremos.

Bueno por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA.

joseavilesenmiopinion@hotmail.com

Comments

comments