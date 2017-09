En mi opinión Ed. 2551

EL SISMO DE SEPTIEMBRE DEL 2017

José Avilés Cuevas

Buen día mis queridos amigos y lectores, han pasado ya casi ocho días y aun no nos recuperamos del terrible sismo que asoló esta parte de nuestro México Lindo y Querido, ese día 19 de Septiembre.

Se conmemoraban 32 años de aquel Terremoto que semi destruyó la Ciudad de México, sin embargo cosa curiosa y por demás extraña, sucedió otra violenta sacudida en estas tierras.

Los Noticiarios Nacionales, nos dijeron que habían sido dos sismos, uno con epicentro en el Estado de Puebla (oscilatorio) y el otro con epicentro en Axochiapan en el Estado de Morelos este trepidatorio.

Nunca, pero nunca en los casi setenta años de edad que tengo, se había sentido un temblor con esta fuerza descomunal, se habían sentido fuertes, siii pero no tanto, inclusive el de hace 32 años no se sintió ni causo los estragos en nuestro Taxco como este último.

La temporada de lluvias, ha sido magnifica para los campesinos, creemos y confiamos que los mantos friáticos estén saturados y no tengamos tanto problemas del vital líquido para el próximo estiaje, pero si al temporal le añadimos los dos sismos que han conmocionado al pueblo de México, este ha sido un temporal demasiado violento para nuestro país.

Dice un viejo adagio, que después de la tempestad viene la calma, en Taxco no ha sido así, después del sismo han venido las malas Noticias, nuestras Autoridades Estatales y Municipales se han dado a la tarea de corroborar los daños sufrieron las construcciones en nuestro Municipio, de inicio no s enteramos que nuestro Tesoro Histórico y Artístico que es la Parroquia de Santa Prisca, sufrió daños estructurales, solo puedo decir esto porque no soy Ingeniero Civil ni conozco de estructuras para opinar sobre la magnitud del daño a nuestra joya, de eso se encargaran quienes saben de esos menesteres.

Después nos enteramos de los daños que han sufrido, construcciones como los Edificios del Infonavit en la Comunidad de Landa, en la Colonia Rufo Figueroa, mejor conocida como Casallas o el Gas.

En este punto quiero hacer un comentario sin dolo, simplemente como información para ustedes mis queridos lectores y amigos.

En el año de 1992, cuando se estaba construyendo la Autopista en su tramo Rancho Viejo-Taxco, siendo Presidente Municipal Enrique Martini Castillo, se llevó a cabo una reunión en Chilpancingo, en la Sala “Juan N. Álvarez” de Palacio de Gobierno.

En esta reunión estuvieron presentes el Ing. Iván Cedric Escalante, Director de SCT en el Estado de Guerrero, el Lic. Valdemar Soto Jaimes, Delegado de la Reforma Agraria, Enrique Martini Castillo, Presidente Municipal de Taxco de Alarcón, Arq. Ángel Pérez Palacios, Secretario de Planeación, Presupuesto y Desarrollo Urbano del Estado, Lic. José Luis Minutti Estefanoni y Rosendo Armijo de los Santos de la Sub Secretaria General de Gobierno, Miguel Barba Esparza e Ing. José Vázquez de la Compañía Constructora “CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA DE GUERRERO” “COMAGSA” el Lic. Carlos Vega Memije, Secretario General del Gobierno de Guerrero y las Autoridades y Representantes de las Comunidades de Acamixtla, Tehuilotepec y Casallas.

En el punto C.- de las Clausulas de este convenio, se maneja el hecho de construir las plataformas, para “REUBICACION DE LAS NUEVAS CASAS” así como construir un depósito para agua de tales dimensiones (aquí vienen especificadas).

En la Cláusula B.- dice textual:

DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA, LO ESCARPADO DEL TERRENO, ASI COMO LA PRESENCIA DE “BOLEOS” QUE AMENAZAN CON DESLIZARSE, ASI COMO LAS PIEDRAS QUE PUEDAN RODARSE, SE REUBICARAN LAS FAMILIAS.

En los compromisos de la Presidencia Municipal dice lo siguiente:

A.- Conseguir los terrenos, para que los dueños de las casas se reubiquen definitivamente…

Estoy enterado que el Ayuntamiento consiguió el terreno, ahí mismo en Casallas, en la parte de abajo, por la cancha de Fut Bol.

Muchas familias se reubicaron, pero al paso del tiempo, regresaron a sus construcciones.

¿Qué pasó realmente, con estos compromisos?

Quienes firmaron la minuta, de la cual una copia certificada obra en mi poder, por la Colonia de Casallas fueron las siguientes personas:

Alejandro Plascencia Noriega, Abelardo Ayala Mota, Isidro Araujo Navarro, Pablo Cambra Sotelo y Fausto Rosas Félix.

Hago la siguiente aclaración:

Tengo en mi poder este Documento, porque por Tehuilotepec, firmaron el Comisario Municipal y la Directiva de los Copropietarios, quienes me hicieron el favor de regalarme una copia.

Bueno por hoy es todo, mañana continuamos.

