Foro Político Ed. 2551

Por Salomón García Gálvez

EJÈRCITO, HONRADO Y AGREDIDO

Mientras en estados de la República, sobre todo donde ocurrieron contingencias -terremotos y huracanes- soldados del Ejército Mexicano son reconocidos y vistos con gratitud por la población, en Guerrero son agredidos en sus propios cuarteles por estudiantes de la normal de Ayotzinapa y por padres de los 43 desaparecidos.

Los líderes que están detrás de los normalistas y padres de los 43, calcularon mal sus movilizaciones radicales porque el país completo aún vive la pesadilla y sufre el dolor que provocaron huracanes y el terremoto del pasado 19 del actual.

Los estudiantes de Ayotzinapa y los padres de los 43 desaparecidos, sus movilizaciones radicales se les revirtieron pues en vez de obtener respaldo de la ciudadanía se ganaron más repudio tras el ataque (pedradas y cohetones) contra instalaciones del 27 Batallón de Infantería de Iguala donde un soldado resultó herido tras recibir un impacto (piedra) en la cabeza.

El país se encuentra de duelo luego que los huracanes golpearon estados como Oaxaca, Veracruz y Guerrero, pero el terremoto del pasado 19 vino a destruir gran parte del territorio con saldo de decenas de personas muertas y cantidad indeterminada de heridos. Solo en la CDMX, 180 personas murieron por el sismo.

Sin embargo, líderes radicales que manejan a normalistas que vandalizan -roban autobuses, hurtan mercancías, bloquean carreteras y toman casetas de peaje- poco y nada les importa el dolor de cientos de mexicanos que perdieron a sus seres queridos, o bien sufrieron pérdidas de sus viviendas.

Además de cinco personas muertas en Guerrero, los huracanes y el terremoto provocaron daños por mil 350 millones de pesos. ¿Les importa eso a los siniestros jefes de los radicales estudiantes de Ayotzinapa que vandalizan?

Tendrían razón los padres de los 43 normalistas, en exigir la presentación de sus hijos, pero ya han desvirtuado su lucha; han vandalizado sus métodos; eso ha provocado el repudio de un gran segmento de la población de Guerrero y resto del país.

Los padres de los 43 exigen que se investiguen cuatro líneas para esclarecer la desaparición de los normalistas: Que se investigue a militares del 27 Batallón de Iguala; seguimiento a los celulares de los desaparecidos para conocer el cruce de llamadas; trasiego de droga de Iguala a los Estados Unidos y se detenga policías de Huitzuco.

A pocas horas para que se cumplan tres años de los sangrientos hechos de Iguala donde murieron seis personas y desaparecieron a 43 normalistas de Ayotzinapa, la sociedad respaldaría a quienes luchan por la presentación de esos muchachos, pero si continúan vandalizando le abonarán más repudio a sus movilizaciones.

Los días 26 y 27 de septiembre son fechas fatídicas por los 43 desaparecidos; pero también desde el pasado día 19, el pueblo mexicano vive duelo nacional tras el terremoto que provocó cientos de muertos y daños materiales por miles de millones de pesos.

SEBASTIÀN DE LA ROSA ¿AL SENADO?

Quien ya levantó la mano para decir que pretende ser candidato a senador, es el diputado perredista -con licencia- Sebastián de la Rosa Peláez; se separó de la curul hace más de dos semanas.

Quizás es el único perredista que se opone a la alianza del PRD con el PAN; al MC no lo ataca. Califica la alianza PRD-PAN como “anti natura”.

Tras el auto destape de Beatriz Mojica como candidata al senado, y también del alcalde de Acapulco Evodio Velázquez, la reacción de Sebastián a la Rosa, es esta: Que ambos –Beatriz y Evodio- renuncien a sus cargos, porque no pueden ser juez y parte.

Sebastián, criticó al alcalde de Acapulco porque se anda placeando en otros municipios en vez de atender múltiples demandas del puerto en materia de seguridad y servicios municipales, por citar dos.

Para respaldar sus aspiraciones por la candidatura al Senado, De la Rosa Peláez cuenta con el apoyo de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (Coduc) con presencia real en 35 municipios de Guerrero.

La Coduc planea establecer empacadora de mango en la costa grande con inversión de 30 millones de pesos. Antes, la Coduc obtuvo del gobierno federal un crédito por 12 millones de pesos para diversos programas productivos como: huertos traspatio, parcelas para producir papa, gallinas ponedoras, etc.

De la Rosa Peláez reconoce que dentro del PRD tiene “fuertes adversarios” que van por candidaturas al Senado (Mojica y Evodio), pero eso no lo arredra.

“Yo no soy de los que se esconden; trabajo en dos vertientes, me he reunido con dos corrientes del PRD: Foro Nuevo Sol e Izquierda Democrática Nacional; estoy abierto y sigo manteniendo mi propuesta para la candidatura presidencial a favor de: Miguel Mancera.

Sebastián, dio un dato muy importante: Durante la pasada elección local, la Coduc del PRD obtuvo el segundo lugar en votación, mientras que la corriente propiedad de Evodio Velázquez -Nueva Mayoría- quedó en el… ¡sexto sitio!

“Que se preocupe Evodio pues en Acapulco perdió más del 80% de comisarías y delegaciones ante el PRI”, advirtió finalmente De la Rosa Peláez quien mantiene firme su aspiración: Candidato a Senador… Punto. salomong11@yahoo.com.mx

