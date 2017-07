Combate a la violencia exige coordinación de los tres niveles de gobierno: Huicochea

Fernando Polanco Ochoa/IRZA

Chilpancingo, Gro(IRZA).- El dirigente de PRI, Heriberto Huicochea Vázquez, dijo que el problema de la violencia debe atenderse a través de un “amplio esquema de coordinación” entre los tres niveles de gobierno.

Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ubicó a Chilpancingo como la tercera ciudad del país con mayor percepción de inseguridad, Huicochea dijo que este problema no debe politizarse ni partidizarse.

En entrevista, el dirigente matizó que la percepción no significa que la violencia sea igual de intensa en esta población, aunque reconoció que “sí está fuerte” y que ha estado presente “desde hace muchos años”, pero que su impacto ha aumentado a través de las redes sociales.

Agregó que las víctimas de homicidio dolosos que han aparecido en esta capital, producto de la abierta confrontación entre grupos antagónicos del crimen organizado, son de otros municipios e incluso de otros estado, lo cual también “es igual de lamentable, porque son pérdidas humanas”.

Sin embargo, Huicochea Vázquez opinó que el problema no es exclusivo de los gobiernos estatal y municipal, sino también obedece a la “descomposición del tejido social desde el interior de las familias”.

“Es un proceso sociológico que tenemos que ir haciendo en sus justas dimensiones en este problema multicausal y debemos hacer un esfuerzo en conjunto; no politizarlo ni partidizarlo, sino buscar una salida congruente en un amplio esquema de coordinación entre los tres niveles de gobierno (sic”, indicó.

Hay que enterrar el hacha

El presidente del PRI en Guerrero invitó también a la secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, Beatriz Mojica Morga, a “enterrar el hacha” a casi dos años del proceso electoral del gobernador del 2015.

Lamentó que la líder perredista haga “señalamientos personalizados” en contra del gobernador Héctor Astudillo Flores cada vez que se avecina un periodo vacacional, los cuales además “no tienen fundamento técnico”.

Comentó que el Presupuesto de Egresos de este 2017 también fue aprobado por diputados locales del PRD, quienes la podrían “documentar con mejor detalle” sobre la orientación y ejecución del gasto público para evitar que incurra en señalamientos sin sustento.

El líder priista destacó que el gobierno de Astudillo redujo al segundo lugar nacional la asistencia técnica, la cual se encontraba en el lugar 29 en las últimas dos administraciones estatales encabezadas por el PRD.

También la invitó a reconocer que las obras del sistema de transporte “Acabús” y la construcción del Macrotúnel, ambas en Acapulco -emblemáticas del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, postulado por el PRD-, estaban inconclusos por problemas políticos y de financiamiento “que no pudo resolver la administración anterior”, porque no eran “temas menores”, pero que el gobierno de Astudillo logró concluirlos.

Por eso convocó a Mojica Morga a venir a Guerrero con “propuestas” que beneficien a los ciudadanos, y sobre todo “abonar a la construcción y sumar esfuerzos para mantener la gobernabilidad democrática en la entidad, como lo ha venido haciendo poco a poco el gobernador Héctor Astudillo”. (www.agenciairza.com).

