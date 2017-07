Se analizará la posibilidad de citar a comparecer al titular de la SSP, Pedro Almazán Cervantes; Ricardo Mejía

Carlos Navarrete, Chilpancingo, Gro, ANG.- Ante los hechos acontecidos la madrugada de ayer en el penal de La Cruces, donde fueron asesinados 28 reclusos, el presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso de Guerrero, Ricardo Mejía Berdeja, informó que se analizará la posibilidad de citar a comparecer al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Pedro Almazán Cervantes, para que informe la situación que guardan los centros penitenciarios de la entidad.

Entrevistado vía telefónica, el legislador expresó que la masacre de ayer es una situación grave y reprobable, y se pronunció porque las autoridades estatales y la propia Fiscalía General del Estado (FGE) transparenten la forma en que ocurrieron los hechos.

“No solamente que informen el número de víctimas y heridos, sino las circunstancias en que ocurrió este trágico hecho, que aclaren modo, tiempo y lugar y todos los pormenores, para que no haya información que se pueda minimizar. Para todos los guerrerenses es importante saber cómo pasaron las cosas”.

Pidió también que se deslinden responsabilidades y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inicie una investigación exclusiva por este caso.

De las advertencias que años atrás han venido haciendo tanto la CNDH como la Comisión de Defensa de Derechos Humanos en Guerrero (CODDEHUM), en el sentido de que las cárceles guerrerenses no están en condiciones de atender a todos los reclusos y que en estas existen autogobiernos, el legislador indicó que por ello es necesario realizar una correcta investigación, a fin de identificar a funcionarios que probablemente incurrieron en omisiones.

En cuanto a la actuación del Congreso en esta materia, recordó que en septiembre del año pasado el pleno del Congreso local aprobó un exhorto dirigido al gobierno del estado y la FGE para que dieran cumplimiento a las recomendaciones que la CNDH emitió en su informe 5/2016, con la finalidad de prevenir situaciones de riesgo que pudieran derivar en tortura o maltrato de quienes se encuentran en los diferentes centros de detención.

Mejía Berdeja aseguró que si las autoridades cumplieran con sus responsabilidades y atendieran las observaciones que se les hacen para prevenir situaciones de riesgo, la masacre de ayer se hubiese podido haber evitado.

“Creemos que es momento para que en Guerrero se aplique la ley sin distingo y con total contundencia, creemos que la situación de los penales es parte de la problemática de la seguridad y de la procuración de justicia”.

-¿Se hace necesaria la comparecencia ante el Congreso del titular de la Secretaría de Seguridad?- se le preguntó.

-Sí, lo vamos a revisar y en su caso plantear, creo que es lo más conveniente que nos podamos reunir (…) el propio autogobierno, la propia corrupción que hay dentro de los penales facilita precisamente que grupos delincuenciales tomen como centros operativos los propios reclusorios, como centro de extorsión o de otros delitos, y me parece que tiene que revisarse con puntualidad todo este tema. ANG

Comments

comments