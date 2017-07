En mi opinión Ed. 727

Escuela para padres (de familia). Región norte

José Avilés Cuevas

Qué pasa mis queridos y siempre bien ponderados amigos y lectores, nuevamente dándole a las teclas de este aparato del demonio.

Ustedes han de disculpar pero los cartílagos de mis piernas ya chafaron, primero la rodilla izquierda y ahora la derecha; son unos dolores y una hinchazón terribles los de estar postrado en cama, estuve así tres días, por eso no pude escribir.

Bueno, resulta que el pasado lunes fui al DIF municipal. La Señora Lili estaba ocupadísima y me pidió la esperara, estuve ahí y al final me dijo que la acompañara a Landa, a una clausura de cursos. Accedí a acompañarla, pues siempre es un placer llegar a un evento con la primer trabajadora social del municipio. Creí que era de un jardín de niños, pero no, fue en un salón de la casa cural de Landa y la clausura de una escuela que yo jamás imaginé que existiera. Se trató de la escuela para padres (madres).

En la Región Norte, depende del IEEJAG (Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero) del gobierno del estado. El Director es el Dr. Jorge Salgado Parra; la M. C. Dalia Edith Serrano Varona es la coordinadora estatal de este tipo de escuelas.

El padrino fue nuestro presidente municipal, y como no estaba en Taxco asistió en su representación su esposa, la presidenta del DIF municipal.

También la Iglesia Católica está inmersa en estos trabajos. El Pbro. Artemio Flores García, presidente de la Comisión de la Familia – Diocesana y el Pbro. José Alberto Alarcón Mota estuvieron presentes.

Pero; ¿de qué se trata con esta escuela? Se trata de recuperar los valores humanos que hemos perdido, el respeto a nuestros mayores, a nuestra familia en general. Son cinco los principios básicos que los padres deben tener: instruir, conocer, cuidar, disciplinar y proveer, todo esto llevado a cabo con amor.

En su mensaje la primera trabajadora social preguntó: ¿quién, cuando se casa, recibe un curso o un manual de cómo ser buenos padres?

Agradeció la decisión del gobernador del estado por crear este tipo de cursos tratando de restructurar el tejido social, algo que paulatinamente se ha ido perdiendo no solo en Taxco, sino en todo el país.

Dijo Lili que en el DIF cuando al inicio del trienio, y se hablaba de recomponer el tejido social, la gente lo veía como un tema secundario, no le daba importancia.

Lo que sí, lo digo porque me consta, Lili desde el inicio de la administración actual ha estado siempre con el dedo en el renglón sobre este tema: pregunta a los padres de familia qué hacen cuando su o sus hijos llegan con algún objeto, que los padres no les compraron pero que llegan con algo que uno sabe que no es suyo.

Cuando van a la primaria y llegan con una goma o una pluma, cuando van a la secundaria y llegan con un celular o un video juego, en la prepa llegan con una bicicleta; las jovencitas que en la mochila llevan otra muda de ropa para que no las vean con uniforme escolar, y se van de pinta.

¿Qué hacen los padres en estos casos?

Nos acostamos y nos dormimos, y los hijos que lleguen a la hora que quieran, yo estoy cansado, pues trabajé todo el día.

Cuán triste es ver que en Taxco, en este tiempo de asesinatos, una gran mayoría de los difuntos son jóvenes en la plenitud de su vida, pero por no haber atendido en tiempo y forma a los padres, los hijos se desviaron al camino equivocado.

Qué útil es esta nueva escuela; fueron 150 padres y madres de familia que tomaron este curso, en una parte de la clausura algunos padres o madres de familia dieron sus testimonios; lo gratificante fue escucharlos.

Ojalá y se le dé más difusión a estos cursos y cada día sea más concurrida la asistencia.

Bueno por hoy es todo.

Nos leemos la próxima.

joseavilesenmiopinion@hotmail.com

