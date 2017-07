Lili Campos convive con estudiantes y maestras

IP.- La Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Taxco, Lili Campos de Flores asistió a un desayuno en el Jardín de Niños “Antonia Nava” de Acamixtla donde es madrina de clausura más tarde estuvo en el cierre del Ciclo corporativo 2016- 2017 de Educación Inicial donde 45 maestras también finalizaron el curso de formación.

Lili Campos de Flores asistió a la invitación a desayunar con los niños del Kinder “Antonia Nava” de Acamixtla en su mensaje a los pequeños dijo que si nosotros les enseñamos a decir la verdad, de grandes van a decir la verdad, si ustedes dicen una mentira y nosotros los padres hacemos que no nos damos cuenta, de grandes dirán muchas mentiras, esa es nuestra responsabilidad de los padres de familia, de las maestras, de personas que tenemos un cargo de enseñarles el buen camino.

Agradeció a la Directora del Jardín de Niños “Antonia Nava” y a la Presidenta del Comité de Padres de Familia Perla Itzel López Rodríguez a quienes les dijo gracias por este desayuno era muy importante estar aquí y conocer a mis ahijados.

Este Kinder está en rehabilitación por parte del presidente municipal Omar Jalil Flores Majul por lo que les mencionó el trabajo de remodelación es muy importante, platicando con mi esposo Omar Jalil Flores me decía hay que rehabilitar las aulas en las escuelas del municipio, hay que apostar a la educación a las instituciones educativas y afortunadamente lo está haciendo.

Más tarde la Presidenta del DIF Taxco Lili Campos de Flores estuvo en la culminación del Ciclo Corporativo 2016-2017 de Educación Inicial y fin de Curso de Formación de 45 maestras.

Estas Promotoras Educativas imparten enseñanza a temprana edad a niños de los municipios de Taxco, Tetipac y Pilcaya, donde 30 de ellas son en nuestro municipio.

Aquí Lili Campos les dijo que su trabajo es muy importante porque imparten educación a los niños en sus primeros años de enseñanza y es aquí cuando percibes en carne propia cuales son las necesidades de la población, porque no puede uno estar ajena, ni ver lo que está sucediendo en nuestra sociedad, sin hacer algo por eso en DIF Taxco trabajamos por brindar esos apoyos a quienes lo necesitan concluyó.

