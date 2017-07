Violan a otra menor en ‘combi’ del Estado de México

A menos de dos semanas de que la niña Valeria fuera violada y asesinadaen calles del municipio de Nezahualcóyotl, otra menor fue violada por el chofer de una combi en el municipio de Los Reyes La Paz, en el Estado de México.

Hace 12 días, Diana de 16 años, fue agredida sexualmente y golpeada por el conductor de la camioneta 32, perteneciente a la Ruta 53 de la empresa de transportes Pegaso.

“Dio vuelta en una calle, se desvió de su ruta y yo todavía le dije, no, yo voy para la carretera y le subió todo a su esterero no me escuchaba, y yo le decía que no iba para arriba pero no hacía caso y aceleró”, narró la menor.

Diana regresaba de su trabajo, eran las seis de la tarde cuando abordó una Urvan con rumbo al Metro Santa Martha en la colonia Paraje 70.

Tenía que bajar en la carretera federal México-Texcoco, pero el chofer aprovechó que era la única pasajera y se desvió del camino, puso los seguros y aceleró. La llevó hacia un cerro.

“Ella se quiso bajar, pero con groserías la aventó hacia el suelo y empezaron a forcejear y con groserías la callaba, dice que ya después le ganaron las fuerzas, de hecho, ella tiene moretones y sus uñas lastimadas”, aseguró Marisol, madre de la víctima.

La menor contó a su madre que cuando la combi se alejó, vio el número 32.

“Ya cuando terminó, me jaló del cabello y me aventó para el piso y me dijo, ahora si ya vete a chin… a tu madre de aquí”, declaró la adolescente.

Al otro día Marisol convenció a su hija de ir a declarar, pese al miedo, pero ese día por falta de un médico legista tuvo que esperar otras 24 horas para rendir su declaración.

Una vez hecha la denuncia, el fiscal regional de la Procuraduría del Estado de México, Mauricio Blancas atendió el caso y llamó al dirigente de la ruta 53, quien dijo que su ruta no era responsable del caso, a pesar de ser la única que circula por la colonia.

Agregó que no tiene ninguna unidad con el número económico 32, sin embargo, Imagen Noticias hizo un recorrido en el punto de salida de la ruta y contrario a lo que afirma su dirigente, sí hay una unidad con ese número que está en operación.

Pese a que el caso fue atendido directamente, por el fiscal regional, hasta ahora no hay un sospechoso.

