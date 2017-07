Se manifiestan ex braceros en el Congreso, exigen pagos pendientes

Por Franco Valdez. Meganoticias. 04-07-2017.

Alrededor del mediodía un grupo de 70 personas arribaron al Congreso del Estado, cerrando las puertas del recinto, exigiendo hablar con los diputados y de ser posible una audiencia con el gobernador.

“Aquí estamos luchando para que le den su pago a los braceros” (…) “Nosotros estamos aquí de varias partes, mis braceros y yo exigiendo al gobierno que nos cumpla, con lo que nos prometió, no solamente que nos fueran a pedir el voto”.

En el lugar se encontraban alrededor de 20 ex braceros cuya edad va entre los 70 y los 90 años, incluso algunos no pudieron asistir por problemas de salud, por lo que acudieron familiares en representación. También fueron a exigir el pago a las viudas de algunos braceros que lamentablemente ya perdieron la vida, quienes no pudieron disfrutar del pago de su trabajo en Estados Unidos.

“Pedimos lo que trabajamos en el norte, lo que se está debiendo, los diez y los 38” (…). “Yo trabajé en Estados Unidos, un año y medio trabajé y no me han dado ni un cinco” (…). “En una vez estuve en Texas, la primer vez, la segunda en Nuevo México y la tercera en Ludington” dijeron los ex braceros.

“Estoy sola y no tengo quien me apoye, mi señor hace dos años que murió, él ni disfrutó su pago, ni del estatal ni de los 38” (…). “Yo también soy viuda de Macedonio, él hace cuatro años que falleció y él tampoco disfrutó su dinero, venimos sin almorzar y sin ningún 5, porque ni para regresarnos, venimos con la esperanza de que se nos de nuestro pago”, compartió la viuda de un ex bracero.

Los inconformes exigen un pago de 38 mil pesos por parte del Gobierno Federal y 10 mil del estatal, sin embargo no han recibido pago alguno.

Elsa Muro Vásquez menciona que incluso la alcaldesa Judit Guerrero está inmiscuida en esta problemática.

“Cuando ella se lanzó para andar de candidata, junto con Tello y Peña Nieto, a mí me prometieron ayudarme, que le diera los votos de los braceros, que les ayudara, le di expedientes, me dijo que ella se iba a hacer cargo y ahorita me los hizo perdedizos y que me dé la cara” dijo Muro Vásquez.

El diputado presidente de la Comisión Permanente, Osvaldo Ávila Tiscareñ,o salió al vestíbulo del Congreso para dialogar con los inconformes en donde se llegó a un acuerdo.

“El próximo lunes en función de la lista que se revisó, se va dar la puntual respuesta que se va a dar por parte de la dependencia encargada de dar esos pagos”, aseguró el diputado Osvaldo Ávila Tiscareño.

