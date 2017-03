No descartan al crimen organizado en asesinato del reportero Cecilio Pineda

(IRZA).- De acuerdo a la Fiscalía General del Estado (FGE), al reportero Cecilio Molina Birto lo asesinó la “delincuencia organizada”, y no descartan que haya sido la banda de “El Tequilero”.

En conferencia de prensa conjunta con el vocero de Seguridad, Roberto Álvarez Heredia dieron, admitieron además que el reportero no contaba con medidas cautelares pese a que fue víctima de un atentado hace año y medio.

El fiscal Xavier Olea Peláez informó sobre la investigación que se inició por el asesinato de Cecilio Pineda, y explicó que dos personas llegaron la tarde del jueves a un lavado de autos en Ciudad Altamirano, a bordo de una motocicleta, y que “uno de ellos sacó un arma calibre 9 milímetros, le disparó y murió en la ambulancia en la que lo trasladaba a un hospital”.

Señaló que cuando llegó la Policía Ministerial, “los testigos oculares, que eran los lavadores de vehículos, se escondieron y estamos en busca de ellos para tomar su declaración; sin embargo, hubo otros testigos oculares de los cuales se recabó su declaración”.

Indicó que en la FGE tienen “una sola hipótesis o línea de investigación respecto, (sobre) quienes fueron los autores materiales e intelectuales de este lamentable crimen”.

Adelantó que pedirá a la PGR “su colaboración, tomando en consideración que en la PGR existe una Fiscalía especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión

“Esto no quiere decir que la Fiscalía se lavará las manos, sino al contrario, pediremos la colaboración para que existan más investigadores y se pueda llevar a una conclusión lo más rápido que se pueda”, sostuvo.

Informó que hay una decena de “elementos en la localización de los autores materiales del delito”, y sin ligarlo directamente con el hecho se refirió al operativo para detener a Raybel Jacobo de Almonte (“El Tequilero”).

Declaró que “se está avanzando en inteligencia; les quiero decir que como lo he sostenido, este sujeto está disminuido, pero también reitero la dificultad para localizarlo”.

Se le preguntó si por su cobertura al Movimiento por La Paz en San Miguel Totolapan y contra la actuación impune de “El Tequilero” pudo haber provocado la agresión a Cecilio Pineda, y respondió que “no puedo decir esa línea porque tengo que guardar el sigilo correspondiente; no se puede, sería entorpecer las investigaciones y ustedes, lamentablemente con su nota, nos van a entorpecer (la investigación), y entonces yo creo que debemos honrar su memoria y el gremio también debería de honrarla y dejarnos trabajar”.

En ese sentido se le recordó que lo mismo solicitó cuando asesinaron al reportero de Taxco, Francisco Pacheco, y a más de un año de ese crimen no hay ningún resultado. “Ese asunto lo atrajo la PGR, hay que preguntarle a la fiscalía especializada esto. Yo voy a hablar con el subprocurador de la PGR, no para lavarnos las manos, sino al contrario, (para) que nos auxilien; no voy a pedir de ninguna manera la atracción en este caso del asesinato de Cecilio Pineda, porque es responsabilidad del fiscal resolver este tipo de asuntos, yo solamente voy a pedir su colaboración, porque ellos tienen equipo más sofisticado que los que pueda tener la Fiscalía General del Estado”.

Cuando se le preguntó si tras el crimen del periodista está el crimen organizado, dijo: “claro, claro, definitivamente no podemos olvidar esa hipótesis, en atención a todo lo que publicó en sus redes y en el periódico donde él escribía respecto del sujeto (El Tequilero)”.

Por su parte, el vocero de Seguridad, Roberto Álvarez, lamentó a nombre del gobierno del estado el crimen de Pineda Birto. “Fue víctima de un crimen injusto y cobarde. Cecilio Pineda fue un periodista ejemplar, que ejercía su profesión con completa libertad, sin censura de ningún tipo, y su muerte por supuesto que es un crimen contra la libertad de expresión”.

Añadió que “por esta razón, todas las instituciones, federales y estatales, estamos comprometidas a determinar qué pasó y detener a los responsables para que sean castigados con todo el rigor de la ley”.

Aceptó que el periodista no tenía medidas cautelares en este momento, luego de que hace año y medio fuera víctima de un atentado a balazos, pero aclaró que inicialmente sí se le dio acompañamiento de seguridad, pero que ya no había renovado la solicitud para que continuara con esa protección. (www.agenciairza.com)

