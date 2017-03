La peor capital del País

Foro Político. Por: Salomón García Gálvez.

Diversos organismos, incluso diarios de circulación nacional han dado a conocer cuáles son las ciudades que no tienen calidad de vida, que no garantizan seguridad y que otorgan pésimos servicios públicos. La lista la encabeza la capital de Guerrero: Chilpancingo.

Además de no contar con un relleno sanitario para depositar basura y su tratamiento, Chilpancingo se ha convertido en una de las ciudades con alto índice de inseguridad, pues en lo que va del año casi 60 personas han sido asesinadas de manera violenta.

En las últimas horas fue secuestrado el ex líder de los empresarios –Canacintra- y miembro del Consejo Municipal de Seguridad, Carlos Cruz Islas, hijo de reconocido catedrático de la UAGro. Miembros de la iniciativa privada de Chilpancingo se encuentran consternados y alarmados por el plagio.

Casi diario se registran uno o dos asesinatos en la capital estatal, y se escuchan balaceras en distintos puntos de la ciudad, pero además la mayoría de la población padece de escasez de agua entubada; existen colonias de la periferia que son zonas oscuras por falta de luminarias.

En lo que va del año, unos 30 negocios han cerrado cortinas, entre ellos el restaurante de la cadena La Mansión, por la inseguridad y baja asistencia de clientes. Por el cierre de ese establecimiento 130 personas perdieron sus empleos.

MARCO LEYVA, “DESAPARECE” RECURSOS.

El síndico Municipal de Chilpancingo, Miguel Ángel Hernández Gómez, junto con regidores de distintos partidos exigen que el alcalde priista, Marco Antonio Leyva Mena, explique en dónde se han aplicado más de 50 millones de pesos que fueron destinados por la federación para el rubro de seguridad.

Con tales recursos iban a comprarse más patrullas, equipo y contratación de más policías, pero el alcalde Leyva Mena no hace nada por acatar la instrucción del Consejo Nacional de Seguridad. La querella-denuncia ya fue turnada al titular de Gobernación, Miguel Osorio Chong.

La comuna de Chilpancingo maneja un presupuesto anual cercano a los 800 millones de pesos, pero los recursos no son aplicados correctamente porque en la capital no existen obras de relevancia, hay miles de baches en la mayoría de las calles y no se construyen nuevas vialidades.

Y en las comunidades del municipio se vive una situación similar a la capital, Chilpancingo, la peor del país, junto con Ecatepec, estado de México y Acapulco, con excepción de su Costera, frente al mar, y la zona diamante.

PRD: CAMBIO DE CHAQUETA.

“Figuras del PRD” se denominan ahora los veteranos ex dirigentes perredistas que han utilizado las siglas de ese partido para arribar a diversos cargos y saciar sus apetitos de dinero y poder. Ahora que el barco perredista se hunde, los “viejos líderes” actúan como las ratas pues son las primeras en salir huyendo.

Esos “cartuchos quemados” ya se quieren subir al convoy de Morena, aunque no los inviten. Son los casos de: Nicanor Adame, gris ex diputado; Félix Moreno Peralta, ultra radical de la Ceteg; Misael Medrano Baza, zeferinista de hueso colorado; Apolinar Segueda, cacique y pulpo del transporte público; Félix Salgado Macedonio, ex alcalde que inició la era violenta y corrupta en Acapulco; Saúl López Sollano, quedó huérfano a la muerte de su ex jefe Armando Chavarría; Ranferi Hernández, turista crónico en Francia y Mauro García Medina, otro huérfano de Chavarría.

¿Cuántos votos le darán en Guerrero estas ocho “figuras perredistas”, al mesiánico candidato presidencial y dueño de Morena, Andrés López Obrador?

En el PRI, a todo aquel que se cambia de partido le llaman “chaquetero”. En el crimen organizado a todo aquel que se cambia de bando le llaman “chapulín”, y los capos no perdonan: ejecutan a todo aquel que los traiciona.

Entonces los ocho viejos perredistas “chaqueteros” que abandonan a su partido, ¿cuál será la sanción que les aplicarán?… Punto.

