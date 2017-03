De más de 279 mdp primer impacto de recorte federal que recibió Guerrero

Rosario Hernández. Chilpancingo, / ANG.- El secretario de Finanzas y Administración, Héctor Apreza Patrón, informó que el primer recorte presupuestal federal que recibió el estado fue de más de 279 millones de pesos y no descarta que se puedan registrar más en el transcurso del año.

En entrevista, tras entregar la Cuenta Pública estatal del ejercicio fiscal 2016 ante la Auditoría General del Estado, dijo que esta primera afectación impactó en el ramo 28, que incluye el gasto corriente, adquisición de suministros y participaciones a municipios.

“Tuvimos una primera afectación al ramo 28, es decir a participaciones federales que es con lo que se cubre gasto corriente, el primer ajuste que tuvimos fue de 279 millones y medio de pesos, fue en el mes de febrero, en los primeros días.

–¿Se prevén más ajustes?

Dependerá mucho de la forma en que se comporten las finanzas públicas nacionales, evidentemente para Guerrero, cualquier recorte afecta no solamente al aparato administrativo estatal, si no al aparato público de los municipios, porque repercute en ellos” afirmó.

En torno a la cuenta pública, dijo que el documento entregado a la AGE contiene los recursos que ingresaron del 2016 y la forma en que fueron ejecutados, afirmando que no se presentaron “mayores” dificultades de los ingresos y egresos.

Pero admitió que se presentaron algunos inconvenientes porque este año se aplicó por primera vez formatos diseñados dentro de la ley de disciplina financiera, lo que obligó a tener discusiones en el equipo de cómo se tenían que realizar las acciones financieras contables y fiscales.

Sin embargo, aseguró que en todo momento se consultó a la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para mantener una orientación en torno al papeleo.

El funcionario estatal, también fue cuestionado en torno a la aplicación de recursos del 2016 y sus complicaciones, por lo que dijo, que Guerrero se sumó a la queja de otras entidades de que el gobierno federal libera los recursos de año, hasta el mes de diciembre.

Por lo que en esta ocasión a Guerrero se le transfirieron cerca de mil 300 millones al final de año, recurso que fue destinado a infraestructura directamente y que se están ejerciendo en este año.

“Mira, hay algo importante que destacar y que es una crítica que se ha venido haciendo de las entidades federativas al gobierno federal y sobre todo a las áreas que transfieren recursos como es la Secretaría de Hacienda, muchos recursos son liberados en los últimos días de diciembre, entonces esos normalmente los registramos como comprometidos para el año siguiente, digamos que fue el único problema que tuvimos, pero finalmente en términos del ejercicio las obras y las acciones se están desarrollando de manera normal”, aseguró.

En torno al Plan de Austeridad y que si estas medidas amortiguarían los recortes presupuestales, explicó que las 20 acciones son ajustes al presupuesto para que los egresos sean menores y que el dinero ahorrado está destinado para subsidiar el Acabús y fortalecer el Instituto del Emprendedor.

Cuestionado si podrían verse afectados los rubros de educación y seguridad, afirmó que estos no tendrán mayores ajustes, ya que en el caso de Seguridad no tiene ningún cambio, “queda al margen de esto, las tareas deben fortalecerse, los propios presupuestos deben de fortalecerse”.

Mientras que en Educación dijo que no habrá ningún problema: ” No vemos ningún problema porque desde que se dio la centralización en la nómina, la mayoría de los recursos son aplicados por la federación”. (ANG)

