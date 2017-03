En mi opinión Ed. 2460

LOS PROBLEMAS POR LA FALTA DE MAESTROS EN TAXCO

José Avilés Cuevas

“Lo que principalmente da valor a la vida del hombre, es poseer un juicio sereno y una constante buena disposición para el trabajo”

Buen día mis estimados y queridos amigos y lectores, no sé qué está pasando con mis amigos que les gusta el fut bol, los que le van a Cruz Azul están muy a la baja, los del América quieren linchar a Lavolpe, en fin andan muy encabritados contra sus técnicos.

Bueno a lo nuestro:

He estado observando y leyendo en algunos diarios o semanarios locales publican que tal o cual Escuela del Municipio fue tomada por los padres porque no hay maestros, porque no quieren a tal o cual profesor o Director y quieren despedirlos.

Hace algunos meses, el día que el Presidente Municipal inauguro algunas instalaciones de Casa Jana tuve la oportunidad junto con algunos compañeros como Claudio Viveros del Sur y Raymundo Ruiz de la Jornada a la Directora de Educación Municipal la Profesora Vicenta Millán, sobre los problemas que en ese tiempo existían en el Municipio por la ausencia de maestros, estaban latentes los problemas en Tlamacazapa y Puente Campuzano.

La Directora accedió a platicar con nosotros, nos explicó lo que se estaba haciendo para corregir los problemas existentes y nos dijo algo que ahora se ahonda en el Estado de Guerrero conllevando al Municipio de Taxco de Alarcón.

Ese día la Directora Municipal textualmente nos dijo:

Esta situación se va a agravar más el próximo año pues muchos maestros están realizando ya sus trámites de jubilación, las plazas que dejen estos tendrán que ser llenadas por maestros que hayan hecho su examen y lo hayan pasado para que la SEP envié a las Zonas Escolares a Profesores calificados, de lo contrario algunas Escuelas tendrán que esperar a que manden otro tipo de profesores.

Espero que con todo esto la CETEG no insista en sus tonterías, estos problemas las ocasionó la CETEG impidiendo que los profesores hicieran su examen de evaluación.

También es lógico que con la Reforma Educativa los Profesores con antigüedad de jubilación prefieran jubilarse que realizar exámenes de evaluación.

Pero, como decía mi madre: cada cabeza es un mundo.

Ahora a sufrir y a padecer los niños que están en aulas y los padres de estos que quieren soluciones al problema.

Veremos y comentaremos.

Por otro lado; este sábado 25 de febrero en el desayuno del Grupo Unidos por Taxco, tuvimos la oportunidad de escuchar una conferencia del Dr. Francisco Magdaleno Vega sobre Ce Acatl Topíltzin Quetzalcoatl.

Muy pocos saben que nuestro insigne hombre conocido como “Serpiente Emplumada” nació en Amatlan (lugar de Amates) en el hoy Estado de Morelos.

Su padre pertenecía al pueblo Chichimecatl de Mekatl (Chichimeca) y su madre de origen Olmeca.

Ambos murieron muy jóvenes, quedando Ce Acatl Topiltzin al cuidado de sus abuelos.

Bueno, el término más exacto de Quetzalcóatl según los enterados es el siguiente:

Ce Acatl Topiltzin Quetzalcóatl, primer héroe cultural de Mesoamérica, nació en Amatlan (ahora de Quetzalcóatl) y repitamos con el:

“LA FLOR MAS BELLA DE ESTE MUNDO, ES LA CULTURA”

Bueno por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA.

joseavilesenmiopinion@hotmail.com

